Una vuitantena d'actors preparen aquest estiu el muntatge participatiu d'«El retaule del flautista»

Manresa acull aquest estiu els assajos del muntatge participatiu d'El retaule del flautista, una producció que reunirà una vuitantena d'actors i actrius de grups amateurs del Bages i el Moianès. L'espectacle, dirigit per la manresana Sílvia Sanfeliu, es podrà veure el diumenge 13 de setembre al teatre Conservatori en dues funcions.
Una producció comunitària amb una vuitantena d'intèrprets
El teatre Conservatori és l'escenari dels assajos d'aquesta nova producció participativa, impulsada per l'Associació Cultural El Galliner i el Kursaal de Manresa després de l'èxit de La Santa Espina, estrenada el 2024 amb la participació de més de seixanta artistes damunt l'escenari.
En aquesta ocasió, prop de vuitanta actors i actrius aprofiten els mesos d'estiu per preparar una de les farses més conegudes del teatre català, El retaule del flautista, escrita per Jordi Teixidor l'any 1968 amb música i cançons de Carles Berga.
El muntatge és fruit d'una convocatòria oberta a la ciutadania i compta amb la participació d'alumnes de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal, del Grup Teatral Espantall, del Cor manresà Anderdoc i de persones vinculades a altres entitats teatrals del Bages que hi participen a títol individual.
Una sàtira inspirada en El flautista d'Hamelín
L'obra parteix del conte tradicional d'El flautista d'Hamelin, però el transforma en una sàtira sobre la corrupció dels poders establerts. El text ironitza sobre les contradiccions, la hipocresia i les febleses de la naturalesa humana, fet que l'ha convertit en una de les peces més representades del teatre català contemporani.
Les representacions tindran lloc el diumenge 13 de setembre al teatre Conservatori, amb dues sessions programades, una al migdia i una altra a la tarda.
Una obra amb una llarga trajectòria al Bages
El retaule del flautista compta amb una llarga tradició escènica a la comarca. Al Bages es va representar per primera vegada el desembre de 1973 al Teatre Nou Esplai d'Artés i, mesos més tard, també a l'aire lliure en aquest mateix municipi amb la participació de diverses figures de les arts escèniques de la comarca. Posteriorment també es va representar a Berga.
El gener de 2024, més de setanta persones que havien participat en aquell muntatge històric es van retrobar a la Torre de Casanova de Moià per commemorar el cinquantè aniversari de l'estrena, en una trobada que també va comptar amb el director de l'espectacle original, Víctor Berenguer.
A Manresa, l'obra també ha passat pels escenaris en diferents moments. La Sala Loyola en va acollir dues representacions l'any 1971 a càrrec del Grup de Teatre C.I.E. del Centre Excursionista de la Comarca del Bages. L'any 1982, Tabola en va organitzar tres funcions escolars dins el Cicle de teatre per a escoles, que van reunir 1.340 espectadors.
Més endavant, el 26 d'abril de 1997, l'Associació Cultural El Galliner va programar una nova producció dirigida per Joan Lluís Bozzo i Joan Vives al Pavelló del Nou Congost, que va reunir 1.206 espectadors i va comptar amb un repartiment integrat, entre d'altres, per Gemma Brió, Miquel Murga, Àlex Brandemühl i Enric Arquimbau, així com amb músics com Eduard Iniesta.
Entrades ja disponibles
Les entrades per a les dues representacions del 13 de setembre ja es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del seu web. El preu general és de 12 euros, amb tarifes reduïdes de 10 euros per a majors de 65 anys i de 6 euros per a menors de 30 anys i titulars del Carnet Galliner.