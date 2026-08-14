Moià afronta el cap de setmana gran de la Festa Major amb Els Catarres i cultura popular

Moià viurà aquest cap de setmana els actes centrals de la Festa Major després de la celebració de la Festa de la Cabra d'Or dilluns i dimarts passat. El programa concentra entre divendres i diumenge bona part de les propostes festives, amb música, cultura popular, activitats familiars i esportives, mentre que dilluns la tradicional Festa de l'Arbre Fruiter i d'Homenatge a la Vellesa servirà per tancar la celebració.
Música i festa al Parc Municipal divendres i dissabte
Els actes de divendres al vespre començaran amb la cercavila de Gegants i Capgrossos, que recorrerà la vila amb els gegants de diferents centres educatius, els Gegants de Moià, els Capgrossos i el Pollo. La jornada continuarà al Parc Municipal amb els Xiringuitos, el monòleg Me No Pausa i el concert Aquellos Maravillosos años 80's-90's, abans de la sessió de DJ que allargarà la nit.
Dissabte, la programació inclourà l'ofici solemne de Festa Major i una nova cercavila, aquesta vegada amb Gegants, Capgrossos, Bastoners i el Pollo Matapuces. Després hi haurà el tradicional vermut popular a la plaça Major.
La tarda combinarà esport i música, amb el partit de Festa Major entre el CE Moià i el CE Sabadell juvenil i el concert de l'Orquestra Rosaleda, seguit del brindis amb cava i el ball de Festa Major.
El principal reclam musical de dissabte arribarà a la nit amb Els Catarres, que actuaran al Parc Municipal. La nit es completarà amb una sessió de DJ.
Cultura popular i música per al diumenge
Diumenge al matí hi haurà una proposta d'animació infantil amb La Festassa de la Xaxi Band, mentre que al migdia se celebrarà la missa pels difunts de la parròquia. La jornada continuarà al Parc Municipal amb el III Concurs d'Arrossos de la Festa Major de Moià i, a la tarda, amb un bingo musical.
Un dels actes més vinculats a la tradició serà la XV Mostra de Cultura Popular i Danses Tradicionals de Moià, que reunirà diverses formacions de dansa i cultura popular, entre elles el Ball de les Gitanes Velles de Moià, el Ball de Geguers de Sant Joan, el Ball de Gans de Moià, el Ball de Rams amb els Gegants de Moià, el Ball de Bastons de Moià i una sardana d'exhibició. Les actuacions aniran acompanyades per la Cobla Sabadell.
La tarda festiva continuarà amb una audició de sardanes a la plaça Major i, al vespre, els Xiringuitos tornaran a concentrar l'activitat al Parc Municipal. La nit acabarà amb el concert Femme Versions i una nova sessió de DJ.
Dilluns, la Festa de l'Arbre Fruiter posa el punt final
La Festa Major es tancarà dilluns amb la 121a Festa de l'Arbre Fruiter i d'Homenatge a la Vellesa, una jornada que combinarà activitats culturals i tradicionals amb l'homenatge a la gent gran.
Entre les propostes hi haurà el concurs de dibuix infantil Miquel Lerín/Maria Vilardell, una visita guiada pel nucli antic i una actuació musical dels guanyadors del premi Festa de l'Arbre del concurs del Campus Musical del Moianès. També se celebrarà la missa solemne d'Homenatge a la Vellesa i un vermut al Parc Municipal per a la gent gran.
A la tarda, el president d'honor de la Festa d'enguany, Francesc Vilanova Vila-Abadal, serà rebut a l'Ajuntament i signarà el llibre d'honor. Posteriorment, la comitiva es dirigirà al Parc Municipal per fer la plantada simbòlica de l'arbre.
L'acte central de la Festa de l'Arbre Fruiter inclourà l'homenatge a Josep Alcantarilla i Rosa Plans, el lliurament de diversos premis i el parlament de Vilanova Vila-Abadal. La jornada comptarà també amb l'actuació de Namina, que interpretarà l'Himne de l'Arbre Fruiter.