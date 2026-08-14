Sant Fruitós acollirà una actuació de folklore polonès en les 54es Jornades Internacionals

Sant Fruitós de Bages tornarà a ser una de les seus de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, que enguany arriben a la 54a edició. El municipi acollirà el diumenge 6 de setembre l'actuació del conjunt folklòric polonès Przygoda, procedent de Rybnik, a la regió de l'Alta Silèsia. L'espectacle començarà a les 6 de la tarda sota el Cobert de la Màquina de Batre.
Una formació amb més de 50 anys de trajectòria
Les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya se celebraran del 4 al 13 de setembre en diferents municipis catalans i estan dedicades a la dansa i la música d'arrel tradicional.
Przygoda va ser fundat l'any 1972 amb l'objectiu de preservar i difondre les tradicions populars poloneses i fomentar entre els més joves el respecte per la història i la cultura del país. Actualment, l'entitat compta amb 650 infants i joves distribuïts en 36 grups, que participen en activitats de dansa, música i cant tradicionals.
El repertori de la formació recorre les tradicions folklòriques de diferents regions de Polònia i combina dansa, música en directe i cant. L'espectacle també destaca pel vestuari tradicional, brodat artesanalment i confeccionat amb materials naturals propis de cada territori representat.
Al llarg de la seva trajectòria, Przygoda ha participat en festivals internacionals celebrats en països com el Canadà, Sud-àfrica, Turquia, Dinamarca, Espanya, el Perú, Portugal, Ucraïna i Romania.
Participació de les entitats locals
La jornada de Sant Fruitós de Bages també comptarà amb la participació de l'Esbart Som Riu d'Or, la Colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages i els representants del pubillatge del municipi, que seran els encarregats de donar la benvinguda a la formació polonesa.
A més de Przygoda, la 54a edició de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya comptarà amb les formacions internacionals Agrupación Folklórica Encantos de Mi Panamá, de Panamà, i Grupo Folklórico Cielito Lindo, de Mèxic.
La representació catalana estarà formada per l'Agrupació Folklòrica Igualadina, el Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet i la Cobla Lluïsos de Taradell.