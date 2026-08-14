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Ja es poden consultar els guanyadors per veure la Festa Major de Manresa des dels balcons

Cultura i Mitjans

L’Ajuntament ha fet públic el resultat del sorteig de 101 invitacions dobles entre les 797 persones que hi han participat

  • Ja es coneixen els guanyadors per veure els actes centrals de Festa Major des dels balcons -

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Publicat el 14 d’agost de 2026 a les 00:57

L'Ajuntament de Manresa ha fet públics els guanyadors del sorteig d'entrades per presenciar alguns dels principals actes de la Festa Major des dels balcons municipals de l'edifici del número 5 de la plaça Major. En total, s'han sortejat 101 entrades dobles per a la Moscada Infantil, la Mostra del Correfoc, la Ballada de la Imatgeria i el Correfoc.

797 persones han participat en el sorteig

És el cinquè any consecutiu que es duu a terme aquesta iniciativa, que permet seguir els actes des d'una ubicació privilegiada a la plaça Major. La distribució ha estat de 27 entrades dobles per a la Moscada Infantil, 20 per a la Mostra del Correfoc, 27 per a la Ballada de la Imatgeria i 27 per al Correfoc.

La Mostra del Correfoc ha estat, un any més, l'acte que ha despertat més interès, amb 309 sol·licituds. El Correfoc n'ha registrat 259, mentre que la Moscada Infantil ha tingut 126 inscrits i la Ballada de la Imatgeria, 103.

Cal confirmar l'assistència abans del 18 d'agost

Les persones guanyadores rebran una notificació per correu electrònic, tot i que l'Ajuntament recomana comprovar també la carpeta de correu brossa. Hauran de confirmar l'assistència pròpia i la de l'acompanyant abans del dimarts 18 d'agost a les 12 del migdia.

També s'han establert llistes de suplents per a cadascun dels actes, que serviran per cobrir les places en cas que alguna persona guanyadora no respongui dins del termini o renunciï a l'entrada.

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