400 drons il·luminaran el cel de Manresa abans del Castell de Focs de la Festa Major

Manresa ja escalfa motors per a una nova edició de la Festa Major, que se celebrarà entre el 27 i el 31 d'agost, amb activitats prèvies des del dia 23 i el tradicional Correfoc de cloenda l'1 de setembre. La principal novetat serà un espectacle amb 400 drons que dibuixaran figures al cel del Parc de l'Agulla abans del Castell de Focs. El programa també inclou més de trenta hores de música en directe, la recuperació d'espais patrimonials amb la Manresa Desconeguda, una nova edició del Festival Microscopies i la continuïtat dels actes més emblemàtics de la cultura popular.
Un espectacle amb 400 drons obrirà pas al Castell de Focs
La gran novetat de la Festa Major 2026 arribarà la nit del diumenge 30 d'agost al Parc de l'Agulla. Per primera vegada, el cel de Manresa acollirà un espectacle de gran format protagonitzat per 400 drons que, sincronitzats amb música, oferiran una coreografia aèria de llum i colors abans del tradicional Castell de Focs.
L'espectacle començarà a les deu de la nit i anirà a càrrec de l'empresa manresana Crostal Aerial. Els aparells s'enlairaran entre els 30 i els 120 metres d'altura i dibuixaran un total de 16 figures inspirades en elements que formen part de l'imaginari col·lectiu de la ciutat.
Un cop finalitzi aquesta exhibició tecnològica, el Parc de l'Agulla acollirà el Castell de Focs, que enguany tornarà a anar a càrrec de Pirotècnia Tomàs. Durant prop de vint minuts es dispararan més de 360 quilos de pólvora, amb un espectacle sincronitzat amb música en català.
Una setmana plena d'activitats per a tots els públics
Com és habitual, la major part de la programació es concentrarà entre el dijous 27 i el dilluns 31 d'agost, tot i que la Festa Major començarà a escalfar motors dies abans.
El diumenge 23 d'agost tindran lloc la Moscada Infantil, el Correfoc Infantil i els tallers d'Imatgeria organitzats per Xàldiga, mentre que el dimecres 26 d'agost serà el torn del Tap'Antic, amb les propostes gastronòmiques dels establiments del Centre Històric. Aquell mateix vespre també es farà la tradicional portada de gegants des de la plaça Cots fins a la plaça Major.
La clausura arribarà el dimarts 1 de setembre amb un dels actes més multitudinaris de la festa, el Correfoc, que tornarà a recórrer els carrers del centre abans del ball final.
Els actes institucionals mantenen el protagonisme de la cultura popular
Els actes més institucionals de la Festa Major conservaran l'estructura habitual. El dissabte al migdia se celebrarà el pregó, que enguany pronunciarà la científica manresana Estel Blay Carreras, distingida aquest any amb el premi Rosa Argelaguet Isanta.
La tarda continuarà amb la Tronada Manresana a la plaça Major i la posterior cercavila pels carrers del centre de la ciutat.
Diumenge al matí serà el torn del seguici de la imatgeria des de l'Ajuntament fins a la basílica de la Seu. Posteriorment, la plaça Major acollirà la plantada i la ballada de la imatgeria festiva, un dels actes més emblemàtics de la celebració. La jornada continuarà amb la ballada participativa del Ball del Rossinyol, la Bolangera de Manresa i la sardana Manresa està de festa, estrenada durant la Festa Major de l'any passat.
Entre els dies 27 i 29 d'agost, els ciutadans també podran visitar la imatgeria festiva al vestíbul de l'Ajuntament, en horari de matí i tarda.
Cinquè sorteig per seguir els actes des dels balcons de la plaça Major
L'Ajuntament repetirà, per cinquè any consecutiu, el sorteig que permetrà seguir alguns dels actes més emblemàtics des dels balcons del número 5 de la plaça Major. Els afortunats podran presenciar des d'aquest espai privilegiat el Correfoc, la Mostra del Correfoc, la Ballada de la Imatgeria i la Moscada Infantil.
Les inscripcions s'obriran el divendres 24 de juliol a les nou del matí i es podran formalitzar fins a l'11 d'agost tant a través del web municipal com presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Les persones guanyadores es donaran a conèixer el 14 d'agost a través dels canals municipals i també rebran una notificació per correu electrònic.
La Manresa Desconeguda obrirà les portes de dos espais singulars
Una de les activitats que es consoliden dins la programació és la Manresa Desconeguda, que permet accedir a edificis i espais habitualment tancats al públic.
El dijous 27 d'agost els participants podran visitar el convent de les Caputxines, fundat l'any 1638 i adquirit recentment per l'Ajuntament. El recorregut permetrà conèixer el claustre, els antics espais de treball, les habitacions ocupades fins fa pocs mesos per les religioses i diversos episodis històrics que van marcar l'edifici, com els desperfectes patits durant la Setmana Tràgica i la Guerra Civil.
L'endemà, divendres 28, la visita es traslladarà a la fàbrica dels Panyos, coincidint amb el bicentenari d'aquest edifici, considerat la fàbrica de riu conservada més antiga de Catalunya i declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. L'itinerari començarà sota el Pont Nou, seguirà el recorregut de la resclosa i finalitzarà a l'interior de la fàbrica, just quan aquest any està previst iniciar les obres de rehabilitació de l'immoble.
Les visites seran gratuïtes, però requeriran inscripció prèvia a partir del 24 d'agost a l'Oficina de Turisme o a través del portal Manresa Turisme. En total s'oferiran 475 places cadascun dels dos dies i les visites seran parcialment accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.
El Festival Microscopies trasllada l'art efímer a l'Anella Verda
La natura tornarà a formar part de la Festa Major gràcies a una nova edició del Festival Microscopies, que aquest any es desenvoluparà a l'inici de l'antic Camí Vell de Rajadell i al Pla de la Mina. Les obres d'art efímer s'integraran en aquest entorn natural de l'Anella Verda, que es convertirà durant tot el cap de setmana en un espai de passeig i descoberta.
La inauguració serà el divendres 28 d'agost a les sis de la tarda amb diverses activitats d'obertura. L'endemà al matí s'hi desenvoluparà la proposta familiar La muntanya té olor d'estiu, mentre que a la tarda tindrà lloc l'acció de dansa La muntanya dels sentits, creada per Laura Marsal i Marçal Ayats.
La programació del festival es completarà diumenge amb el concert El jardí dels sentits, que oferirà el grup MediterrÀNIAM en aquest mateix entorn natural.
Més de trenta hores de música en directe repartides entre el centre i el carrer Sallent
La música tornarà a ser un dels grans eixos de la Festa Major. La programació d'enguany inclourà més de trenta hores de concerts en directe distribuïts entre diversos escenaris de la ciutat, amb una oferta pensada per arribar a públics molt diversos.
L'espai del carrer Sallent tornarà a concentrar els principals concerts nocturns. El dissabte 29 d'agost hi actuarà Miki Núñez, que presentarà la seva gira A volar, mentre que l'endemà, diumenge 30, serà el torn del grup Buhos, que celebrarà a Manresa els vint anys de trajectòria.
A més dels caps de cartell, la programació inclourà altres actuacions repartides pel centre de la ciutat, reforçant la voluntat que la música sigui present en diferents espais durant tota la festa.
El dilluns 31 d'agost, després del Correfoc, la Banda Neon i la DJ Anna Gisbert seran els encarregats de posar el punt final a la programació musical amb el tradicional Ball del Correfoc.
L'Ajuntament també tornarà a habilitar espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda tant als concerts del carrer Sallent com a la Mostra del Correfoc. Per poder-hi accedir caldrà fer una inscripció prèvia, ja sigui a través de la seu electrònica municipal o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Les places seran limitades.
La campanya Estima la Nit reforçarà la prevenció durant les nits de festa
La prevenció de les agressions sexistes i dels consums de risc tornarà a tenir un paper destacat durant la Festa Major mitjançant la campanya Estima la Nit. Les principals actuacions es desplegaran les nits dels dies 28, 29, 30 i 31 d'agost i combinaran diferents serveis de sensibilització, informació i atenció.
Entre els dispositius previstos hi haurà els habituals Punts Lila, destinats a prevenir i actuar davant possibles agressions sexistes, així com la Carpa de Consums, orientada a informar sobre els riscos associats al consum d'alcohol i altres substàncies.
La campanya també comptarà novament amb el servei itinerant dels Àngels de Nit, que recorreran els diferents espais festius desenvolupant tasques de prevenció, informació i acompanyament quan sigui necessari.
Com a novetat complementària, l'Ajuntament instal·larà cinc fonts d'aigua repartides pels principals punts de concentració de públic amb l'objectiu de fomentar una correcta hidratació entre les persones assistents. Les fonts s'ubicaran al carrer Sallent, la plaça Major, la plaça Sant Domènec, la plaça del Mercat de Puigmercadal i la plaça de la Música.
El servei de bus ampliarà horaris i serà gratuït des de dos quarts de deu del vespre
Per facilitar els desplaçaments durant les nits de Festa Major, el servei de Bus Manresa ampliarà els seus horaris habituals i avançarà mitja hora l'inici de la gratuïtat. Les línies nocturnes de la Balconada (L9) i la Parada (L10) circularan entre les nou i mitja del vespre i les quatre de la matinada. També s'allargarà el servei de la línia L5, que connecta Sant Pau, els Dolors i Viladordis, així com la línia 705 entre Manresa i el Xup, que funcionaran fins a les quatre de la matinada.
La gratuïtat del servei començarà enguany a 2/4 de 10 del vespre i es mantindrà fins a les quatre de la matinada.
A més, coincidint amb l'espectacle de drons i el Castell de Focs del diumenge 30 d'agost, s'habilitarà un servei especial entre el centre de la ciutat i el Parc de l'Agulla.
Les expedicions començaran a les 17.35 hores des de la nova parada del carrer Guimerà, amb una freqüència de quinze minuts fins a les 21.35 hores. Un cop finalitzat l'espectacle, el retorn es farà utilitzant les parades habituals de la línia L10 situades a Pau Casals i Alcalde Prunés.
El Centre Històric lluirà nous vinils inspirats en la Festa Major
Coincidint amb la celebració de la Festa Major, diversos locals comercials del Centre Històric estrenaran una nova decoració amb vinils de gran format dedicats a la festa. La iniciativa forma part d'un projecte impulsat per la regidoria de Comerç amb l'objectiu d'embellir diferents carrers del centre de la ciutat. Aquesta primera fase se centra en la Festa Major, mentre que durant la tardor es preveu ampliar-la amb altres temàtiques.
Els primers vinils ja s'han començat a instal·lar al carrer Sobrerroca i mostren fotografies de diversos elements de la cultura popular manresana, com els Gegants, l'Àliga, el Lleó, la Pubilla, l'Hereu, els Nans, els Cavallets, el Correfoc o la Colla Castellera Tirallongues. Les imatges són obra dels fotògrafs Hasmukh Kerai i Genís Sáez.
Paral·lelament, també s'ha reeditat el llibre Les figures de la festa a Manresa, una publicació infantil que incorpora imants amb la imatgeria festiva de la ciutat i que pròximament es podrà adquirir tant a l'Oficina de Turisme com als museus de Manresa.
Una imatge que reuneix els grans símbols festius de la ciutat
La imatge gràfica de la Festa Major d'aquest any és obra del dissenyador manresà Edu Sánchez Fernández, graduat en Publicitat i Relacions Públiques i amb un màster en Disseny Gràfic i Entorns Digitals. La proposta reuneix alguns dels principals símbols de la celebració, com els nans, el Castell de Focs, l'Asmodeu i altres elements de la cultura popular manresana.
Segons l'Ajuntament, l'objectiu ha estat crear una imatge que doni protagonisme als diferents elements que formen part de l'imaginari col·lectiu de la ciutat i que permeti que els manresans s'hi sentin identificats.
La programació completa de la Festa Major es pot consultar a través dels canals municipals i inclourà centenars d'activitats repartides entre el 23 d'agost i l'1 de setembre, mantenint la combinació de tradició, cultura popular, patrimoni, música i activitats familiars que caracteritza la celebració més important del calendari festiu de la ciutat.