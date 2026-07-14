L'Alternativa busca blindar-se com a patrimoni immaterial davant la pressió judicial de Cal Jorba

La Festa Major Alternativa (FMA) de Manresa ha decidit passar a l'ofensiva davant les amenaces judicials que des de fa dos anys planen sobre la seva continuïtat a la plaça Puigmercadal. L'entitat impulsarà aquest dijous al ple municipal una moció perquè la celebració sigui incorporada a l'Inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa, una iniciativa amb la qual pretén reforçar el reconeixement institucional d'un esdeveniment que enguany arriba a la seva 35a edició i que considera en risc per les denúncies presentades per un grup de propietaris de l'edifici Cal Jorba.
La presentació de la Festa Major Alternativa, celebrada aquest dimarts precisament a la plaça Puigmercadal, ha estat marcada tant per l'anunci de la programació com per la situació judicial que viu el col·lectiu. Els organitzadors han assegurat que la festa es farà "com sempre" del 22 al 30 d'agost, però han insistit que cal garantir-ne el futur davant d'un litigi que busca expulsar-la del centre històric.
Una moció per blindar una festa de 35 anys
La principal novetat anunciada durant la presentació és la moció que el col·lectiu ha registrat perquè sigui debatuda en el ple municipal d'aquest dijous. L'objectiu és que la Festa Major Alternativa passi a formar part de l'Inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa. Els organitzadors consideren que aquest reconeixement representaria un pas important per consolidar el valor cultural de la celebració i, alhora, una eina per reforçar-ne la defensa davant dels procediments judicials oberts. Segons han explicat, la moció també pretén obligar els grups municipals a posicionar-se públicament sobre el futur de la FMA.
"Volem que els partits mostrin el seu suport a una festa que ha aplegat tantes manresanes, gent de la comarca i també del país", han afirmat. En aquest sentit, han remarcat que esperen que els representants polítics "demostrin el seu compromís amb la cultura" i amb totes les persones que, any rere any, fan possible una festa organitzada de manera autogestionada.
Des de l'entitat admeten que la inclusió a l'inventari no impediria per si sola noves demandes, però sí que consideren que contribuiria a "blindar" institucionalment la celebració i reforçaria la seva legitimitat com a expressió consolidada de la cultura popular manresana.
La segona demanda manté viu el conflicte
La moció arriba en un context especialment delicat. Fa poques setmanes la FMA va denunciar públicament haver rebut una segona demanda judicial impulsada pels mateixos propietaris de Cal Jorba que ja van iniciar accions legals l'any passat.
Segons han explicat aquest dimarts, aquesta nova acció s'adreça directament contra l'Ajuntament de Manresa i reclama que la Festa Major Alternativa deixi de celebrar-se a la plaça Puigmercadal. L'entitat interpreta aquesta petició com un intent d'expulsar definitivament la festa del centre històric per traslladar-la a espais perifèrics de la ciutat.
"El que es demana és que la Festa Major Alternativa es faci en un altre lloc que no sigui la plaça Puigmercadal", han explicat. Entre les possibles alternatives que, segons assenyalen, es plantegen habitualment en aquest tipus de procediments hi ha polígons industrials o zones allunyades del nucli antic, una possibilitat que rebutgen frontalment perquè consideren que desvirtuaria completament el projecte.
La FMA defensa que la Puigmercadal és molt més que un escenari. És el lloc on la festa ha crescut durant més de tres dècades i un element inseparable de la seva identitat.
La festa es manté a la Puigmercadal
Malgrat el procés judicial obert, els organitzadors han volgut transmetre un missatge de tranquil·litat. La Festa Major Alternativa manté íntegrament la seva ubicació habitual i tota la programació prevista es desenvoluparà als mateixos espais dels darrers anys.
També repetiran les mesures adoptades l'any passat per reduir l'impacte acústic. Entre aquestes hi ha la instal·lació d'un escenari cobert i una nova distribució dels equips de so, amb menys altaveus sota l'escenari i la incorporació de sistemes de reforç situats al mig de la plaça per disminuir la projecció directa cap a la façana de Cal Jorba.
L'entitat assegura que aquestes modificacions van permetre reduir els decibels i minimitzar les molèsties al veïnat, però lamenta que els denunciants consideressin insuficients les mesures adoptades.
Malgrat això, la FMA manté la voluntat de continuar aplicant totes aquelles actuacions que permetin compatibilitzar la festa amb el descans dels veïns, sempre que no impliquin renunciar al model actual.
Participació veïnal abans de dissenyar la festa
Una altra de les novetats d'enguany és la feina prèvia que l'organització ha desenvolupat amb el veïnat del Barri Antic. Els membres de la FMA han explicat que durant els últims mesos han recorregut els carrers del centre històric picant portes, deixant cartes i distribuint formularis perquè els residents poguessin aportar opinions, suggeriments i propostes sobre la festa. L'objectiu era reforçar el vincle amb el barri i demostrar que la celebració vol continuar sent una eina de cohesió social.
Segons els organitzadors, aquesta iniciativa respon directament a la voluntat de construir una festa compartida amb el veïnat i d'afavorir la convivència en un moment en què el debat sobre l'ús de l'espai públic ha adquirit un protagonisme especial.
Homenatge a les obreres de la Fàbrica Nova
La 35a edició de la Festa Major Alternativa estarà dedicada a les treballadores de la Fàbrica Nova que l'any 1946 van protagonitzar una de les primeres vagues obreres durant la dictadura franquista. Coincidint amb el vuitantè aniversari d'aquella mobilització, la FMA vol reivindicar la memòria històrica i la lluita de la classe treballadora manresana.
El principal símbol d'aquest homenatge serà l'estrena de la nova geganta Sibila, una figura que representarà una treballadora del tèxtil i que passarà a formar part del patrimoni festiu de l'entitat.
Els responsables de la FMA consideren que la cultura popular és una realitat viva que evoluciona amb la societat i que també ha de servir per recordar episodis fonamentals de la història local. La nova geganta, segons expliquen, simbolitza totes les dones que van lluitar pels drets laborals en un context de repressió política i social.
La Terrasseta obrirà una setmana plena d'activitats
La programació començarà el 22 d'agost amb la tradicional cercavila del pregó, que recorrerà els carrers del Barri Antic fins arribar a la plaça de la Música, on s'instal·larà novament l'espai de la Terrasseta. Aquest espai acollirà les activitats entre el 22 i el 26 d'agost i, segons l'organització, ja s'ha consolidat com un dels punts de trobada habituals de la Festa Major. La cercavila serà encapçalada enguany pels membres de la colla de la plaça Gispert, vencedora del concurs de colles de l'any passat.
Durant aquests dies hi haurà activitats molt diverses, entre les quals destaquen tallers de ioga organitzats pel gimnàs popular La Ruda, una tarda dedicada al folk amb balls i glosa, el joc del Killer, xerrades, activitats familiars i concerts de grups com Minibús Intergalàctic, Carpa Negra o el músic manresà Pau Gros.
Les colles tornen a ser protagonistes
L'organització manté el model de competició entre colles estrenat l'any passat. Les places Europa, Gispert i Anselm Clavé tornaran a disputar-se la victòria en les diferents proves programades durant la setmana. A partir del 3 d'agost s'obriran les inscripcions perquè qualsevol persona pugui incorporar-se a una de les colles, tant de manera individual com en grup.
Segons els organitzadors, aquest format busca afavorir les relacions entre persones de diferents edats i procedències i convertir la festa en un espai de convivència comunitària.
La Puigmercadal recuperarà els grans concerts
A partir del 27 d'agost tota l'activitat es traslladarà novament a la plaça Puigmercadal. La inauguració dels concerts vindrà precedida pel tradicional sopar popular i per l'actuació de l'Orquestra de l'Alternativa, formada per músics vinculats al moviment popular manresà.
Durant quatre nits també passaran per l'escenari grups com Dan Peralbo i el Comboi, Les Testarudes, Estranya Ways, Fades, els bascos SSS i els artistes locals Riner, Ali White i Bilal, amb una programació que combinarà rap, ska, punk, rocksteady, indie, pop, jazz i altres estils.
Una de les principals novetats serà la incorporació d'un concert familiar a la plaça Puigmercadal amb el grup Bon Vent, dedicat a reinterpretar el repertori de Xesco Boix.
Abans, el parc de la Seu tornarà a acollir el tradicional concurs de paelles, que l'any passat va reunir mig centenar llarg de colles, i el vermut musical amb Veteranos Sound System.
Una festa que reivindica el seu paper al centre de la ciutat
La presentació de la 35a Festa Major Alternativa ha servit, més enllà de donar a conèixer la programació, per llançar un missatge clar sobre el futur de la celebració. L'entitat considera que el debat ja no és només sobre una qüestió acústica o urbanística, sinó sobre el model de ciutat i el paper que hi han de tenir les expressions de cultura popular. Per això reclama el suport institucional i ciutadà per preservar una festa que, després de 35 anys, considera plenament integrada en la identitat cultural de Manresa.
Ara, la mirada està posada en el ple municipal d'aquest dijous, on els grups polítics hauran de posicionar-se sobre la proposta d'incorporar la Festa Major Alternativa a l'Inventari del Patrimoni Immaterial de la ciutat, una decisió que la FMA interpreta com un primer pas per reforçar la defensa d'un projecte que, malgrat les demandes judicials, assegura que continuarà omplint de vida la plaça Puigmercadal aquest mes d'agost.