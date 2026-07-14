Estel Blay serà la pregonera institucional de la Festa Major de Manresa 2026

L'enginyera aeroespacial i doctora en Ciència Aeroespacial i Tecnologia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Estel Blay Carreras, serà la pregonera institucional de la Festa Major de Manresa 2026. El pregó tindrà lloc el dissabte 29 d'agost a 2/4 d'1 del migdia al saló de sessions de l'Ajuntament i donarà el tret de sortida als actes institucionals de la festa.
Una trajectòria vinculada a la recerca espacial
Nascuda a Manresa l'any 1986, Estel Blay és una de les científiques catalanes amb més projecció internacional en l'àmbit de l'enginyeria aeroespacial. És doctora en Ciència Aeroespacial i Tecnologia per la UPC i també compta amb formació en dret, enginyeria aeronàutica, mecànica i aeroespacial.
Actualment desenvolupa la seva activitat professional com a program manager a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), col·laborant amb l'ESA Phi-LabNET Spain, i exerceix també com a gerent sènior de desenvolupament de negocis a GlobalTrust.
Participant en missions de simulació a Mart
Blay és especialment coneguda per la seva participació en la missió Hypatia II, una expedició científica desenvolupada el febrer de 2025 a la Mars Desert Research Station (MDRS), al desert d'Utah (Estats Units d'Amèrica), que simula les condicions de vida i treball en una futura missió a Mart.
En aquesta expedició, integrada exclusivament per dones, va assumir les funcions de científica i responsable de salut i seguretat de la tripulació. La missió va impulsar diversos projectes de recerca, entre els quals va destacar un estudi pioner sobre el potencial de la sang menstrual com a fertilitzant per a cultius espacials, amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat de les futures missions tripulades.
La investigadora manresana serà també la comandant de la missió Hypatia III, prevista per al 2027, en què assumirà tasques de lideratge, coordinació de l'equip i projecció internacional del projecte.
Referent en la promoció de les vocacions STEM
A més de la seva tasca investigadora, Estel Blay és una activa divulgadora científica i una de les veus més destacades en la promoció de les vocacions STEM entre les dones i les nenes. El seu compromís amb la igualtat de gènere en els àmbits científic i tecnològic l'ha convertit en un referent en la defensa de la presència femenina en l'exploració espacial.
Aquest mateix 2026 va rebre, juntament amb Anna Bach Valls, el Premi Rosa Argelaguet en reconeixement a la seva trajectòria professional i a les seves aportacions al món de la ciència.
Pregó institucional de la Festa Major
Amb aquesta designació, l'Ajuntament de Manresa reconeix la trajectòria d'una científica vinculada a la ciutat que ha assolit projecció internacional en el camp de la recerca aeroespacial. El seu pregó obrirà oficialment la Festa Major de Manresa el dissabte 29 d'agost al migdia al saló de sessions del consistori.