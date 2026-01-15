Les enginyeres Estel Blay i Anna Bach rebran el 6è Premi Rosa Argelaguet i Isanta

La sisena edició del Premi Rosa Argelaguet i Isanta distingirà enguany dues integrants de la missió Hypatia II, Estel Blay Carreras i Anna Bach Valls, per la seva trajectòria científica i el seu compromís amb la divulgació i la promoció de vocacions femenines en l'àmbit de les disciplines STEAM. L'acte de lliurament tindrà lloc el dijous 5 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència a la ciutat.
Un reconeixement impulsat des de Manresa
El Premi Rosa Argelaguet i Isanta és impulsat per l'Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria de Coneixement, conjuntament amb la UPC Manresa, UManresa-FUB i la Biblioteca del Campus Universitari (BCUM). El guardó vol reconèixer, promocionar i sensibilitzar sobre el paper de les dones en la docència, la recerca i la divulgació científica, alhora que manté viu el llegat de Rosa Argelaguet i Isanta, professora i directora de la UPC Manresa, molt implicada en el foment de vocacions científiques femenines.
En aquesta sisena edició, el jurat ha decidit atorgar el premi a dues dones de la Catalunya Central que destaquen tant per la seva excel·lència professional com pel seu paper actiu com a referents i divulgadores.
Estel Blay Carreras, recerca i lideratge en l'exploració espacial
Estel Blay Carreras va néixer a Manresa l'any 1986. És enginyera aeroespacial i doctora en Ciència Aeroespacial i Tecnologia per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva trajectòria està marcada per la recerca, la gestió de projectes científics i la participació en missions anàlogues de simulació marciana.
Blay ha treballat com a program manager a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), on ha coordinat el programa ESA PhiLab Spain, i també ha exercit com a gerent sènior de desenvolupament de negocis a GlobalTrust. Al llarg de la seva carrera, ha defensat activament la necessitat de promoure la igualtat de gènere en la ciència i l'exploració espacial, i de generar referents femenins per a les noves generacions.
El febrer de 2025 va formar part de la missió Hypatia II, una expedició de recerca liderada íntegrament per dones a la Mars Desert Research Station (MDRS), al desert d'Utah, als Estats Units d'Amèrica. Durant la missió, Blay va assumir el rol de científica i responsable de salut i seguretat de la tripulació. Aquest mateix any ha estat guardonada amb el Premi DonaTIC de la Generalitat de Catalunya i ha estat designada comandant de la futura missió Hypatia III, prevista per al 2027.
Anna Bach Valls, tecnologia, art i divulgació
Anna Bach Valls va néixer a Moià l'any 1994. És enginyera informàtica i matemàtica, formada a la Universitat de Barcelona, i combina la seva carrera professional amb una intensa activitat divulgadora. Des del 2020 treballa a la companyia de videojocs Scopely, primer com a analista de dades i, des del 2021, com a gerent de producte.
Paral·lelament, des del 2018 utilitza el dibuix i les xarxes socials, especialment Instagram, com a eina de divulgació científica, amb l'objectiu d'apropar la ciència i la tecnologia a un públic ampli i visibilitzar el paper de les dones en professions tradicionalment masculinitzades.
La seva vinculació amb el Projecte Hypatia va començar el 2023, quan va ser seleccionada com a Back-up Crew Scientist i artista resident a la primera missió catalana de simulació marciana. El 2025, Bach Valls ha assumit el rol d'oficial executiva i artista resident a la missió Hypatia II, centrada en recerca en sostenibilitat, teledetecció, recollida de mostres geològiques i monitoratge del comportament en situacions d'aïllament.
Fruit d'aquesta experiència, ha escrit i il·lustrat el llibre Les exploradores de Mart, publicat el setembre de 2025 i adreçat al públic infantil, amb la voluntat d'oferir referents femenins reals i inspiradors.
Un jurat plural i un acte obert a la ciutadania
El jurat del premi està format per representants polítics municipals, tècnics de l'Ajuntament de Manresa i membres vinculats al desenvolupament local i al coneixement. L'acte de lliurament del guardó serà obert al públic, amb inscripció prèvia, i vol esdevenir un espai de reconeixement i reflexió sobre el paper de les dones en la ciència, la tecnologia i la innovació.
Les premiades de les edicions anteriors
- I edició: Maria Dolors Riera Colom (Doctora en Enginyeria Industrial). Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i docent.
- II edició: Núria López-Bigas (Doctora en Biologia). Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i divulgativa.
- III edició Maria Roser Valentí Vall (Doctora en física). Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i docent.
- IV edició Rosa Maria Miró-Roig (Doctora en Matemàtiques). Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i docent.
- V edició Mar Reguant Ridó (Doctora en Economia). Candidata significativa per la seva contribució en activitat investigadora i docent.