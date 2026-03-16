Setmana de vaga a l'ensenyament: calendari de talls i protestes a la Catalunya Central

Els sindicats del sector educatiu han anunciat mobilitzacions i jornades de vaga aquesta setmana a la Catalunya Central per reclamar millores al sistema educatiu públic. Les organitzacions, que rebutgen l'acord signat entre el Departament d'Educació i CCOO i UGT, han presentat un calendari d'accions que culminarà amb una manifestació a Barcelona.
Rebuig a l'acord signat amb el Departament d'Educació
Representants dels sindicats USTEC, ASPEPC, CGT, La Intersindical, COS i Professors de Secundària han comparegut aquest dilluns per anunciar una setmana de mobilitzacions en defensa de l'educació pública.
Els sindicats han expressat el seu "rebuig frontal" a l'acord signat recentment entre el Departament d'Educació i els sindicats CCOO i UGT, que consideren "absolutament insuficient" i incapaç de donar resposta a les reivindicacions que el col·lectiu docent planteja des de fa anys.
Segons els representants sindicals, la comunitat educativa "està cansada" després d'anys de retallades, manca de recursos i decisions polítiques que, asseguren, s'han pres sense comptar amb els centres educatius. També han remarcat que el professorat i el personal educatiu sostenen el sistema amb un "sobreesforç constant".
Reivindicacions per millorar el sistema educatiu
Entre les demandes que plantegen els sindicats hi ha una millora real de les condicions laborals del personal docent i educatiu, així com la reducció de les ràtios a les aules. També reclamen més personal i més recursos per als centres educatius i una reducció de la burocràcia que, segons expliquen, afecta el funcionament dels centres.
Les organitzacions han defensat que la mobilització no només respon a qüestions laborals, sinó que també busca garantir una educació pública de qualitat per a l'alumnat.
Una setmana d'accions a la Catalunya Central
Les mobilitzacions es desenvolupen durant tota la setmana amb diferents actes al territori. Aquest dilluns està prevista una assemblea educativa del Bages i el Moianès a les 6 de la tarda a l'institut Pius Font i Quer de Manresa. El mateix dia també es farà una performance a la plaça Major de Vic.
Dimarts al vespre hi haurà una concentració i vetlla davant dels Serveis Territorials d'Educació a Manresa a les 7 de la tarda, mentre que a Osona es farà una tancada en un centre educatiu a partir de 2/4 de 8 del vespre.
Jornada de vaga i mobilitzacions dimecres
El dimecres 18 de març serà la jornada central de mobilització a casa nostra, amb convocatòria de vaga als serveis territorials de la Catalunya Central, Lleida i Pirineu.
Durant el matí hi haurà diverses accions al territori, amb una concentració a les 7 del matí davant dels Serveis Territorials d'Educació a Manresa i una altra a Berga a 2/4 de 8 a la plaça de Gernika.
Des de Vic també està prevista una marxa lenta de vehicles fins a Manresa. Posteriorment, a 2/4 d'1 del migdia, es farà una concentració unitària a la zona esportiva del Congost de la capital del Bages per reunir participants de diferents comarques de la Catalunya Central.
Més activitats i manifestació final a Barcelona
Les mobilitzacions continuaran dijous amb una assemblea educativa i un sopar de cohesió a l'Ateneu Popular la Sèquia de Manresa a les 7 de la tarda.
La setmana de protestes culminarà divendres 20 de març amb una vaga a tot Catalunya i una manifestació central a Barcelona prevista a 2/4 d'1 del migdia. Per facilitar la participació, s'han organitzat autobusos des de diverses poblacions de la Catalunya Central, entre les quals Solsona, Berga, Manresa i Vic.
Els sindicats han fet una crida a docents, personal educatiu, famílies i estudiants perquè participin en les mobilitzacions i han defensat que la defensa de l'educació pública és clau per garantir la igualtat d'oportunitats i la justícia social.