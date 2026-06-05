Manresa desplega la nova ordenança de patinets amb senyalització i una campanya dirigida als joves

L'Ajuntament de Manresa continua desplegant la nova Ordenança de Circulació de Cicles i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), que va entrar en vigor el passat 19 de maig després de la seva aprovació definitiva al ple municipal del mes d'abril. Aquesta setmana, el consistori ha iniciat una nova fase d'implantació de la normativa amb la instal·lació de nova senyalització informativa a diferents punts de la ciutat i amb una campanya de comunicació centrada especialment en el públic jove.
La nova regulació forma part de l'estratègia municipal per transformar la mobilitat urbana, reforçar la seguretat viària i afavorir la convivència entre vianants i els nous modes de transport, especialment els patinets elèctrics.
Nova senyalització a les zones de vianants
Els treballs de col·locació de la senyalització s'allargaran durant les pròximes tres setmanes i afectaran principalment les zones de prioritat per a vianants i les illes exclusives de vianants. Les actuacions se centren especialment al Centre Històric, el centre de la ciutat, les Escodines i diversos punts estratègics del barri de la Balconada.
La nova senyalització tindrà un caràcter visual i explicatiu amb l'objectiu de deixar clares les restriccions i les condicions de circulació de cada espai urbà.
L'Ajuntament recorda que els vehicles de mobilitat personal tenen prohibit circular per voreres, places, passejos, túnels i illes de vianants. En canvi, sí que poden circular per calçades i carrils bici, respectant el sentit de la circulació i amb una velocitat màxima de 25 km/h. Als carrers amb prioritat de vianants, els patinets podran circular en ambdós sentits però limitats a una velocitat màxima de 20 km/h.
Primera setmana de controls intensius
Paral·lelament a l'entrada en vigor de la normativa, la Guàrdia Urbana ha desplegat un dispositiu específic de controls entre els dies 19 i 27 de maig en diferents punts de gran afluència de la ciutat.
Durant aquesta primera setmana, els agents han retirat de la via pública 23 patinets elèctrics, principalment per no estar inscrits correctament a la Direcció General de Trànsit (DGT) o per no disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil.
A més, la policia local ha tramitat un total de 36 denúncies relacionades amb infraccions de la nova ordenança, amb l'objectiu de combatre conductes incíviques i millorar la seguretat dels desplaçaments urbans.
Campanya informativa amb focus en els joves
Coincidint amb l'aplicació de la normativa, l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya de comunicació específica adreçada sobretot als usuaris més joves, que representen el principal col·lectiu de conductors de patinets elèctrics.
Els primers dies ja s'han repartit fullets informatius a peu de carrer per part d'agents de la Guàrdia Urbana, una acció que s'ha complementat amb vídeos divulgatius publicats a les xarxes socials municipals.
En els pròxims dies, la campanya s'ampliarà amb nous espots audiovisuals, insercions als mitjans de comunicació locals, publicitat a cinemes i la difusió de missatges a través de mupis i pantalles digitals distribuïdes per la ciutat.
Una aposta per una mobilitat més segura
El consistori defensa que la regulació dels vehicles de mobilitat personal s'emmarca en un model de ciutat orientat cap a una mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb l'espai públic.
L'objectiu de la nova ordenança és establir unes normes clares que permetin compatibilitzar l'augment dels desplaçaments amb patinet amb la protecció dels vianants i la qualitat de vida urbana.