Manresa aprova per primer cop l'ordenança que regula patinets, bicis i VMP

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat inicialment el dictamen sobre l'Ordenança de Circulació de Cicles i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), que regula per primera vegada de manera integral bicicletes, patinets elèctrics i ginys sense motor. L'objectiu és adaptar la normativa local a les noves regulacions estatals i europees, reduir la sinistralitat, reforçar la convivència i protegir especialment els col·lectius més vulnerables, com els vianants.
El regidor de Seguretat i Protecció Civil, Anjo Valentí, ha recordat que, tot i no tenir ordenança, fins ara s'ha aplicat el reglament general de Trànsit i la Policia Local ha imposat 238 multes a patinets i n'ha tramitat la retirada de 37. L'ordenança, ha assegurat, busca establir garanties reguladores i ajustar el reglament a les particularitats de Manresa "per evitar actituds incíviques i accidents".
L'oposició d'acord, però amb matisos
Els grups de l'oposició s'han mostrat, a nivell general, favorables al contingut de l'ordenança, però amb alguns matisos. Sergi Perramon, del grup Nacionalista, ha celebrat que es regulin actituds dels qui creuen "que tot està permès" i ha demanat al govern municipal que la desplegui amb "una execució eficient".
Més explícit s'ha mostrat el cap de Junts, Ramon Bacardit, que no ha dubtat en subratllar que "és la vegada que més contents estem amb el govern". "És una ordenança senzilla que aborda un problema real de la gent", ha assegurat. També "les formes" han satisfet al regidor juntaire, que ha agraït a Valentí que els hagi convidat a les reunions per fer-los partícips del text. Tot i així ha valorat que l'aplicació de l'ordenança "serà complicada".
També Fem Manresa ha mostrat el seu acord amb la regulació dels vehicles de mobilitat personal, tot i que s'ha mostrat en contra d'aplicar-ho a les bicicletes. "No es fa feina per donar suport a les bicicletes, tenim molts pocs carrils bici i els cotxes tenen carta blanca a la via pública", ha raonat Roser Alegre, "ara només falta que encara els posin més mesures restrictives", ha conclòs.
El dictamen s'ha aprovat amb els vots del govern, Junts i Nacionalista, i els vots en contra de Fem Manresa. Vox s'ha abstingut.
Principals novetats de l'ordenança
El text defineix els requisits tècnics mínims dels vehicles, com llums homologades, elements reflectants, timbre i sistema de frenada, i estableix l'obligatorietat del casc per als usuaris de VMP i l'ús d'armilla reflectant. També regula els espais i la velocitat de circulació, prohibint el pas per voreres i illes de vianants, excepte en casos excepcionals, i permet la circulació en zones compartides amb vehicles amb limitacions de velocitat.
L'ordenança regula l'estacionament dels vehicles, amb retirada en cas d'abandonament, risc o afectació al domini públic, i inclou un règim sancionador amb multes entre 100 i 1.000 euros segons la gravetat de la infracció, inclosa l'alcoholèmia reiterada.
Aplicació i seguiment
El text preveu un període d'exposició pública de 30 dies un cop aprovat inicialment pel ple, perquè la ciutadania pugui presentar al·legacions. També inclou un règim transitori per adaptar-se als calendaris estatals i condicions específiques per a flotes de lloguer o ús econòmic, que hauran de disposar d'identificació, registre i assegurança.
Amb aquesta mesura, Manresa es posiciona com una de les primeres ciutats mitjanes de Catalunya a actualitzar la normativa local arran de la regulació estatal. Una campanya de difusió municipal informarà la ciutadania sobre les noves normes per garantir-ne un ús responsable.