Una xerrada sobre el biogàs continuarà el debat ciutadà pel model de poble que vol Moià

La plataforma Per Un Moià Viu celebrarà aquest dimarts al vespre la segona xerrada informativa del cicle vinculat a la consulta popular, centrada en el biogàs i el seu impacte ambiental, sanitari i social. L'acte, que tindrà lloc a l'Auditori de Sant Josep, vol aportar informació rigorosa i plural perquè la ciutadania pugui votar amb criteri sobre el futur del municipi.
Segona xerrada informativa abans de la consulta
Després de la bona acollida de la xerrada del passat dissabte 20 de desembre, dedicada a la regularització del polígon del Prat i a l'ampliació de l'escorxador, la plataforma Per Un Moià Viu continua amb el seu cicle d'actes informatius. Aquest dimarts, a les 7 de la tarda, l'Auditori de Sant Josep acollirà una nova sessió centrada en el biogàs, un dels elements clau del debat que s'ha obert al municipi.
L'objectiu de la xerrada és donar resposta a preguntes que preocupen una part de la ciutadania, com ara si el biogàs pot considerar-se una energia renovable, si s'inscriu realment en un model d'economia circular, o quins efectes pot tenir sobre la salut, la qualitat de l'aire i les possibles emissions de fums i pudors.
Ponents de diferents disciplines
La sessió comptarà amb la participació de diversos ponents procedents de camps diversos, amb l'objectiu d'oferir una visió àmplia i multidisciplinària sobre el biogàs. Hi prendran part experts vinculats a la física, l'agronomia, la medicina i l'àmbit social i institucional, fet que permetrà abordar la qüestió des de perspectives complementàries.
Aquesta pluralitat de veus vol contribuir a aclarir dubtes i aportar elements de reflexió a partir de coneixement especialitzat, però també connectat amb la realitat territorial i social del municipi i del seu entorn.
Informar per decidir
Des de Per Un Moià Viu es defensa que l'accés a informació rigorosa és clau en un moment en què el municipi ha d'afrontar decisions de gran transcendència. La plataforma subratlla la voluntat de generar un debat ampli i plural que permeti a la ciutadania formar-se una opinió pròpia sobre quin model de poble es vol per al futur.
En aquest sentit, les xerrades informatives es plantegen com una eina per fomentar la participació activa i el pensament crític, més enllà de posicionaments tancats, posant l'accent en els possibles impactes ambientals, socials i sanitaris dels projectes en discussió.
Crida a la participació ciutadana
La plataforma fa una crida a la ciutadania perquè assisteixi als actes programats i prengui part en el debat col·lectiu. L'objectiu final és que, de cara a la consulta popular prevista per a l'11 de gener, els veïns i veïnes de Moià puguin votar amb el màxim d'informació possible.
Segons Per Un Moià Viu, només amb una ciutadania informada i implicada es pot decidir de manera conscient quin ha de ser el model de desenvolupament del municipi, tenint en compte tant les oportunitats com els possibles riscos associats a iniciatives com la planta de biogàs.