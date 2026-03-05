Manresa fa balanç del Pla Estratègic del Cardener amb una inversió de 4 milions en cinc anys

L'Ajuntament de Manresa ha fet aquest dijous un balanç del desenvolupament del Pla Estratègic del Cardener, aprovat el 2022 però fruit d'un procés participatiu iniciat el 2019. En aquests cinc anys s'han invertit uns 4 milions d'euros en actuacions per millorar la biodiversitat, la connectivitat i l'ús ciutadà del riu, un 60% dels quals provinent de fons d'altres administracions, segons han explicat l'alcalde, Marc Aloy, i el regidor de Medi Ambient, Pol Huguet.
Recuperar el riu per a la ciutat
Aloy ha situat la transformació del riu dins el conjunt de projectes de renovació urbana que viu la ciutat, amb actuacions en antics recintes industrials i en l'espai públic. En aquest context, ha remarcat la voluntat de reconnectar la ciutat amb el seu riu.
"Durant molts anys hem viscut d'esquena al riu i ara el volem recuperar perquè formi part de la ciutat, com un espai de lleure, de biodiversitat i per gaudir-ne", ha afirmat. L'alcalde ha recordat que el parc del Cardener té uns vuit quilòmetres dins el terme municipal i que la seva recuperació permet disposar d'un gran espai natural a l'interior de la ciutat.
Segons ha explicat, les actuacions han permès millorar itineraris, connectar espais i restaurar hàbitats naturals. El resultat és, ha dit, "un riu del qual ens podem sentir orgullosos", amb una biodiversitat que ha augmentat notablement i amb el retorn d'espècies com la llúdriga després de dècades de desaparició.
Aloy també ha destacat el valor social i emocional d'aquest procés: "Som una ciutat amb riu i això és extraordinari. Recuperar-ne els valors naturals també té un component emocional molt important".
Fort increment de la biodiversitat
El regidor de Medi Ambient ha detallat els resultats de les actuacions ambientals i dels censos realitzats des del 2021. En quatre anys s'ha passat de 39 a 74 espècies d'ocells identificades al riu, gairebé el doble. En total, el nombre d'individus censats ha passat d'uns 400 a més de 3.000, cosa que representa un increment del 830% de la fauna registrada. També s'ha detectat la presència estable de la llúdriga, un indicador de la bona qualitat de l'aigua.
Huguet ha explicat que aquest augment és fruit, entre altres mesures, de la substitució d'espècies invasores com les canyes per vegetació autòctona. En total s'han eliminat més de quatre hectàrees de canyissars, que s'han substituït per una gran diversitat de plantes que afavoreixen la presència d'animals.
Millora dels accessos i dels espais d'ús ciutadà
El pla també ha inclòs actuacions per facilitar l'accés de la ciutadania al riu i millorar els itineraris. Entre altres projectes, s'ha construït la passera del Cardener a Can Poc Oli, s'han pavimentat trams del passeig del Riu i s'han ampliat camins per fer-los més segurs i accessibles.
Segons Huguet, l'objectiu ha estat "distribuir l'espai entre tots", combinant zones d'ús ciutadà amb espais reservats a la fauna i la vegetació. Així, en alguns trams s'han creat esplanades i camins per a les persones, mentre que en altres s'ha deixat evolucionar el bosc de ribera.
El projecte també ha inclòs actuacions de preservació del patrimoni històric vinculat al riu, com la compra del canal dels Panyos o la documentació de les rescloses existents.
Educació ambiental i divulgació
Una altra de les línies destacades ha estat la tasca educativa i de divulgació. En els últims anys s'han organitzat 90 tallers amb escoles i hi han participat més de 2.500 alumnes, amb activitats de descoberta de la fauna i la flora del riu.
A aquestes iniciatives s'hi suma la Festa del Riu, que ha contribuït a redescobrir aquest espai natural entre la població. Segons Huguet, cada vegada hi ha més escoles que hi desenvolupen activitats educatives o esportives.
Noves actuacions en marxa
Entre les actuacions més recents destaca la plantació de 1.250 arbres i arbustos a la zona de la Fàbrica Blanca i Vermella, on prèviament s'havien retirat grans extensions de canyes. Aquest espai es vol convertir en un nou pulmó verd de la ciutat.
També s'han creat quatre basses per afavorir la presència d'amfibis i s'han eliminat canyissars a l'entorn dels Panyos, fet que ha permès recuperar la visibilitat d'aquest conjunt patrimonial des del riu.
De cara als pròxims mesos també es preveu una intervenció per facilitar el pas dels peixos a l'antiga resclosa del Pont Vell i noves millores de connectivitat amb el riu des de diversos barris de la ciutat.