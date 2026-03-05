Dani Mauriz, ratificat com a candidat de Junts a Sant Vicenç de Castellet per a 2027

L'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, liderarà de nou Junts a les municipals de 2027, amb el suport unànime dels militants i l'objectiu de reforçar la seguretat i la convivència al municipi.
L'assemblea valida la candidatura de Dani Mauriz
L'assemblea de militants de Junts per Sant Vicenç de Castellet ha aprovat aquest dimecres per unanimitat que Dani Mauriz sigui el candidat del partit a les eleccions municipals de 2027. La votació ha tingut lloc a l'auditori municipal i ha comptat amb la participació d'una trentena de militants i simpatitzants.
Amb aquesta decisió, la formació aposta per la continuïtat del projecte encapçalat per Mauriz, alcalde des del 2023 i regidor del consistori des del 2007.
Una trajectòria vinculada al municipi
Dani Mauriz compta amb una llarga experiència en gestió local. Ha exercit com a regidor amb responsabilitats en àrees com Hisenda, Promoció Econòmica i, en l'actual mandat, Seguretat Ciutadana. Entre 2011 i 2015 va ser conseller comarcal del Bages.
En l'àmbit acadèmic, és diplomat en Ciències Empresarials i graduat en Administració i Direcció d'Empreses. Paral·lelament a la seva tasca política, va ser director de l'Escola Montserrat entre el 2000 i el 2023.
Suport del partit i reconeixement a la gestió en seguretat
L'acte ha comptat amb la presència del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, qui ha destacat la gestió de Mauriz, especialment en l'àmbit de la seguretat. Entre les iniciatives posades en valor hi ha l'ordenança contra el frau en l'empadronament, considerada pionera a Catalunya.
També han intervingut la presidenta de Junts Bages, Eulàlia Sardà, que ha ressaltat el lideratge del municipi a la comarca, i el president local del partit, Xavi Tobella, que ha destacat la confiança en el projecte i el candidat.
Prioritat en seguretat i cohesió ciutadana
Dani Mauriz ha agraït el suport de la militància i ha assegurat que mantindrà la prioritat en la seguretat i la convivència a Sant Vicenç de Castellet. "La seguretat no és una opció, és una prioritat. Treballarem perquè els veïns puguin passejar tranquils pel poble", ha subratllat l'alcalde.
L'assemblea s'ha conclòs amb un refrigeri.