Junts per Manresa avala que Bacardit iniciï converses per intentar una llista conjunta de cara a 2027

L'executiva local de Junts per Manresa ha avalat aquest dijous que el seu candidat a l'alcaldia, Ramon Bacardit, iniciï converses amb altres formacions polítiques amb l'objectiu d'estudiar punts d'entesa i explorar possibles aliances de cara a les eleccions municipals previstes d'aquí a setze mesos.
Suport unànime de l'executiva
La decisió s'ha pres en el marc d'una reunió de l'executiva local, presidida per Lluïsa Tulleuda, en la qual s'ha donat suport unànime a la proposta de Bacardit d'explorar acords amb Impulsem Manresa i Avenç Nacionalista. L'objectiu és sumar forces i construir una alternativa sòlida al govern actual de la ciutat.
Converses entre organitzacions polítiques
Des de Junts per Manresa s'ha especificat que aquestes trobades es plantejaran estrictament com a converses entre organitzacions polítiques i no com a contactes bilaterals entre persones. En aquest sentit, es preveuen reunions entre Junts per Manresa i Impulsem Manresa, i entre Junts per Manresa i Avenç Nacionalista, sempre en un marc formal i organitzat.
Continuïtat d'un missatge polític
Aquesta iniciativa dona continuïtat al missatge expressat recentment per l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, durant un acte celebrat a Manresa, en què va encoratjar Ramon Bacardit a treballar per aglutinar el màxim de forces i consensos polítics en una sola candidatura com a via per reforçar una alternativa de govern solvent i creïble per a la ciutat.
Objectiu: una alternativa forta per a Manresa
Junts per Manresa considera que Manresa necessita un projecte fort, amb lideratge clar i capacitat de consens, que permeti "recuperar el sentit comú, l'ordre i una gestió rigorosa" al capdavant de l'Ajuntament. En aquest context, l'executiva ha expressat plena confiança en Ramon Bacardit per liderar aquest procés i representar l'espai polític que vol impulsar un canvi de rumb a la ciutat.
Compromís del candidat
Ramon Bacardit ha agraït el suport rebut i ha reiterat el seu compromís de treballar amb responsabilitat, generositat i voluntat d'entesa per fer possible una candidatura àmplia i cohesionada, centrada exclusivament en l'interès general de Manresa.