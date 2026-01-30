30 de gener de 2026

Política

Junts per Manresa avala que Bacardit iniciï converses per intentar una llista conjunta de cara a 2027

L'executiva local dona suport unànime a explorar acords amb Impulsem Manresa i Avenç Nacionalista per construir una alternativa de govern

  • Ramon Bacardit i Mònica de Llorens durant la roda de premsa d'aquest dimecres -

Publicat el 30 de gener de 2026 a les 16:03

L'executiva local de Junts per Manresa ha avalat aquest dijous que el seu candidat a l'alcaldia, Ramon Bacardit, iniciï converses amb altres formacions polítiques amb l'objectiu d'estudiar punts d'entesa i explorar possibles aliances de cara a les eleccions municipals previstes d'aquí a setze mesos.

Suport unànime de l'executiva

La decisió s'ha pres en el marc d'una reunió de l'executiva local, presidida per Lluïsa Tulleuda, en la qual s'ha donat suport unànime a la proposta de Bacardit d'explorar acords amb Impulsem Manresa i Avenç Nacionalista. L'objectiu és sumar forces i construir una alternativa sòlida al govern actual de la ciutat.

Converses entre organitzacions polítiques

Des de Junts per Manresa s'ha especificat que aquestes trobades es plantejaran estrictament com a converses entre organitzacions polítiques i no com a contactes bilaterals entre persones. En aquest sentit, es preveuen reunions entre Junts per Manresa i Impulsem Manresa, i entre Junts per Manresa i Avenç Nacionalista, sempre en un marc formal i organitzat.

Continuïtat d'un missatge polític

Aquesta iniciativa dona continuïtat al missatge expressat recentment per l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, durant un acte celebrat a Manresa, en què va encoratjar Ramon Bacardit a treballar per aglutinar el màxim de forces i consensos polítics en una sola candidatura com a via per reforçar una alternativa de govern solvent i creïble per a la ciutat.

Objectiu: una alternativa forta per a Manresa

Junts per Manresa considera que Manresa necessita un projecte fort, amb lideratge clar i capacitat de consens, que permeti "recuperar el sentit comú, l'ordre i una gestió rigorosa" al capdavant de l'Ajuntament. En aquest context, l'executiva ha expressat plena confiança en Ramon Bacardit per liderar aquest procés i representar l'espai polític que vol impulsar un canvi de rumb a la ciutat.

Compromís del candidat

Ramon Bacardit ha agraït el suport rebut i ha reiterat el seu compromís de treballar amb responsabilitat, generositat i voluntat d'entesa per fer possible una candidatura àmplia i cohesionada, centrada exclusivament en l'interès general de Manresa.

