El Baxi Manresa ha anat a remolc des del minut inicial. Els alts i baixos que ha patit l'equip que entrena Diego Ocampo no han estat suficient per imposar-se al Turk Telekom que jugarà els quarts de final de l'Eurocup. Diversos jugadors bagencs han aparegut durant el partit. Però poques vegades ha estat el joc col·lectiu el què ha permès que les opcions del Baxi Manresa fossin màximes. Més aviat han estat aparicions individuals les que han fet possible arribar al minut 30 amb una distància encara recuperable. Tot i això, la goma que han aconseguit fer els locals tot el partit i la gran sortida que han fet a l'últim quart han pesat molt.
Hugo Benítez, Eli Brooks, Álex Reyes, Gustab Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han format el quintet inicial del Baxi Manresa. Michael Jaden Devoe, Dogus Ozdemiroglu, Uros Trifunovic Marko Simanovic i Kris Bangston. La defensa plantejada inicialment pel turcs ha ofegat l'atac del Baxi Manresa. Només dos punts als primers tres minuts. Reyes ha començat a produir des de més enllà dels 6,75. Dos triples seguits de l'extremeny s'afegien a la cistella de dos que havia convertit anteriorment (12-8, minut 5). Pierre Oriola s'ha unit a Álex Reyes en la faceta anotadora. Però com és habitual, el Baxi Manresa s'ha carregat molt ràpid de personals. Els tirs lliures han portat el partit de gairebé la igualada o un distància de deu punts (22-12, minut 7). Oriola i Benítez, tercer anotador bagenc de la tarda, impedien que els locals creessin una primera fractura. Fins que un parcial de 8-0 ha posat una màxima renda entre els dos equips (32-19, minut 10).
L'empenta d'Agustín Ubal no ha estat suficient per fer reaccionar el Baxi Manresa. El Turk Telekom era millor tant en defensa com en atac. Mentre als bagencs els costava molt trobar bones opcions en atac, defensivament no podien aturar el seu rival. Retin Obasohan era un altre dels que ho intentava. Però el belga no estava massa acompanyat. Aquesta tònica ha estat la dominant a la primera part. Poques vegades més d'un jugador han produït simultàniament. Brooks ho ha volgut canviar amb dos triples seguits que situaven el Baxi Manresa a deu punts (48-38, minut 17). Els locals han impedit que el seu avantatge baixés d'aquesta barrera que molta gent considera psicològica. La nova estirada turca l'ha respost el conjunt bagenc i ha arribat amb un desavantatge que no era determinant (59-48, minut 20).
La frontera dels deu punts s'ha trencat tornant dels vestidors. Per no massa estona. En poques jugades el marcador ha passat del 64-56 al 70-56. Novament, era la manca de continuïtat el què impedia al Baxi Manresa a acostar-se més al Turk Telekom. Ni de bon tros ha significat la rendició dels bagencs que també es complicaven la vida cometent innocents personals que regalaven tirs lliures al rival. O errant-ne de propis. Tot i aquesta mala dada les possibilitats dels d'Ocampo seguien vives a manca dels darrers deu minuts (78-70, minut 30).
Una antiesportiva comesa per Oriola creava un nou escull per al Baxi Manresa. Els otomans eren capaços d'estirar un altre cop el marcador. Un parcial d'11-2 feia que Ocampo demanés un temps mort en busca ja d'una reacció heroica. Potser era ja un impossible. I més si els llançaments triples ja no entraven com minuts enrere. Amb tot decidit, Ocampo ha donat minuts a Max Gaspà, inèdit fins aquell moment, i Pauly Paulicap. El 98-81 elimina el Baxi Manresa de l'Euocup.
Incidències: Milivoje Jovcic (Sèrbia), Saso Petek (Eslovènia) i Vassilis Pitsilkas (Grècia) han xiulat el partit. Han eliminat Jordan Usher.