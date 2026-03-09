09 de març de 2026

Manresa serà seu del Catalunya Baseball Week 2026 en categoria sub-15

El torneig internacional reunirà sis equips de diversos països del 12 al 15 de març al camp de beisbol del Congost

  • El camp del Congost acollirà beisbol internacional aquest cap de setmana -

Publicat el 09 de març de 2026 a les 13:18

Manresa serà una de les seus oficials del Catalunya Baseball Week 2026, un dels esdeveniments internacionals de beisbol formatiu més destacats del sud d'Europa. La fase que es disputarà a la capital del Bages correspondrà a la categoria sub-15 i reunirà sis equips procedents de diferents països.

Sis equips internacionals al Congost

Els partits es jugaran els dies 12, 13, 14 i 15 de març al Camp de Beisbol de Manresa, situat a la zona esportiva del Congost. En aquesta fase hi participaran la Selecció Catalunya Central, els Pioneers Quebec Gold (Canadà), els Vienna Hurricanes (Àustria), els Hit Dogs (Alemanya), els Warriors (Països Baixos) i els London Monarchs (Regne Unit).

El torneig permetrà als aficionats de la ciutat i la comarca gaudir de beisbol formatiu d'alt nivell i veure competir equips internacionals sense sortir de la ciutat.

Activitat esportiva i educativa

A més del vessant esportiu, l'esdeveniment tindrà també una dimensió educativa i de promoció de l'esport. Diverses escoles de Manresa assistiran a alguns dels partits amb l'objectiu d'apropar el beisbol als més joves i fomentar valors com el respecte, l'esforç i el treball en equip.

L'entrada als partits serà gratuïta i oberta a tota la ciutadania.

