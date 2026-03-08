Anna Recuenco, campiona d'Espanya sub-16 de pes amb rècord de l'Avinent Manresa

La llançadora de l'Avinent Manresa Anna Recuenco s'ha proclamat aquest cap de setmana campiona d'Espanya sub-16 de llançament de pes en el transcurs del Campionat d'Espanya short track de la categoria disputat a la pista coberta Carlos Gil Pérez de la ciutat esportiva de la Aldehuela, a Salamanca. L'atleta manresana ha aconseguit el títol amb una marca de 13,27 metres, que suposa millor registre personal i nou rècord sub-16 del club.
Or amb millor marca personal
Recuenco ha assolit aquesta distància en la final del concurs de pes de 3 quilograms, una actuació que li ha permès penjar-se la medalla d'or amb autoritat. El registre també la deixa molt a prop del rècord de Catalunya de la categoria, situat en 13,30 metres i en possessió de la lleidatana Begoña Sanchiz des del març de 1990.
Tres posicions de finalista per a l'Avinent Manresa
L'actuació de la representació de l'Avinent Manresa al campionat estatal també ha inclòs tres posicions de finalista, és a dir, entre les vuit primeres classificades de les seves respectives proves.
En el concurs de salt amb perxa, Queralt Garcia ha finalitzat en sisena posició després de superar el llistó situat a 3,01 metres, un registre que també representa la seva millor marca personal.
En velocitat i tanques, Hugo Gallardo ha estat vuitè en la final dels 60 metres tanques amb un temps de 8"82, també millor marca personal. Prèviament havia estat quart en la seva semifinal amb 8"85 i quart en la seva eliminatòria amb 9"07.
Finalment, Júlia Planas també ha ocupat la vuitena posició en la final dels 60 metres llisos amb un registre de 7"86, després d'haver estat tercera en la seva semifinal amb 7"81 i segona en la seva eliminatòria amb 7"82.