El Baxi Manresa torna a la competició derrotant la Laguna Tenerife (86-80)

Retorn il·lusionant del Baxi Manresa a la Lliga Endesa. En un partit dominat de principi a fi, els de Diego Ocampo han derrotat la Laguna Tenerife amb una gran aportació col·lectiva. Els onze jugadors que han participat al partit han anotat com a mínim dos punts. L'equip manresà no ha anat mai per darrere al marcador i ha gaudit d'un màxim avantatge d'onze punts. Quan els tinerfenys s'han acostat a un sol punt, el Baxi Manresa ho ha sabut gestionar per sumar la novena victòria del curs. Pauly Paulicap s'ha quedat sense jugar.
Hugo Benítez, Eli Brooks, Álex Reyes, Gustav Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han format el quintet inicial del Baxi Manresa. Bruno Fitipaldo, Rokas Giedraitis, Jaime Fernández, Aaron Doonerkamp i Fran Guerra. Els de la Laguna Tenerife. L'encert exterior dels bagencs ha marcat els primers compassos de partit. Brooks i Reyes per partida doble posaven per davant el Baxi Manresa davant la Laguna Tenerife que només havia trobat l'encert gràcies a Jaime Fernández (9-3, minut 3). A més, els locals complien els desitjos que va manifestar Diego Ocampo a la prèvia i controlaven, com a mínim, el rebot en defensa. No concedir segones oportunitats ha permès al conjunt manresà ampliar el seu domini amb una renda que ha arribat als nou punts en tres d'ocasions. Una petita reacció de la Laguna Tenerife que Knudsen ha minimitzat ha deixat el marcador en 25-19 al final dels primers deu minuts.
Els canaris han retallat distàncies. Els de Txus Vidorreta s'han mostrat més encertats i han aconseguit assecar la producció ofensiva del Baxi Manresa. Només cinc punts en els primers quatre minuts de període (30-28, minut 14). Ferran Bassas ha anotat un triple que aportava tranquil·litat al conjunt manresà. Posteriorment, Marcis Steinbergs també ha anotat de tres per acostar el Baxi Manresa al seu màxim avantatge que dos tirs lliures de Pierre Oriola han igualat (46-37, minut 19). Brooks ho hagués pogut ampliar amb un triple que ha pìcat al ferro i la primera part ha acabat amb una gran ovació del Nou Congost al seu equip.
El tercer triple de Reyes posava el Baxi Manresa amb deu punts al seu favor. Envalentonat, l'extremeny ha tornat a titar de tres en una acció d'aquelles que fan caure un pavelló si tenen èxit. Però lamentablement per al seu equip no n'ha tingut. Els tinerfenys es basaven en l'anotació de Marcelinho Huertas i Wesley van Beck per mantenir-se dins el partit. Els manresans comptaven amb més jugadors. Oriola s'ha sumat als anotadors amb jugades de veritable mèrit. Huertas, que un cop més ha fet un gran partit, ha regalat una tècnica que Reyes no ha desaprofitat. I Gerard Fernández en convertia en l'onzè jugador local que anotava. El mateix jugador tancava el tercer quart amb un triple que posava una màxima renda d'onze punts al marcador (70-59, minut 30).
El Baxi Manresa no ha permès que la Laguna Tenerife s'acostés al començar els darrers deu minuts. L'aportació del visitant Giedraitis l'han compensat Benítez i Oriola. Transcorreguts tres minuts els manresans encara conservaven deu punts al seu favor. El partit estava en un moment en què el Baxi Manresa podia trencar-lo però també en què els visitants podien fer el darrer intent de remuntada. Errades els dos cantons impedien que passés qualsevol de les dues coses. Fins que un parcial de 0-6 alertava els bagencs que encara quedava molta feina per fer. Benítez sumava dos punts molt importants que, a més, feien despertar el Nou Congost. Però no han aturat uns canaris que amb la seva dupla Huertas - Shermadini se seguia acostant (76-74, minut 38). Reyes i Benítez aportaven en moments realment calents. Doornekamp i Shermadini tampoc s'arrugaven al bàndol visitant (80-79, minut 39). Reyes feia gala del seu rol d'anotador amb el quart triple de la tarda. En canvi, Shermadini ha errat un tir aparentment fàcil per un jugador de la seva corpulència que ha acabat amb falta a Brooks. El base ha errat els dos tirs lliures i la Laguna Tenerife ha gaudit d'una vida extra. Però Jaime Fernández ha tornat el favor fallant també des dels 4,70. Marcis Steinbergs i el mateix Jaime Fernández s'han intercanviat un tir lliure que ha sentenciat el partit. Bassas, com no, des del punt de personal ha tancat una bona victòria del Baxi Manresa (86-80).
Incidències: Fernando Calatrava, Javier Torres Sánchez i Ariadna Chueca han dirigit el partit. Sense eliminats.