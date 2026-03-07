Diego Ocampo: «És el partit que hem jugat amb més paciència i continuïtat»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, estava especialment satisfet de la victòria del seu equip davant la Laguna Tenerife després d'haver superat nombroses dificultats. La paciència en moments claus i la continuïtat han estat dos factors determinants. Com a jugada clau, ha destacat un rebot de Pierre Oriola que ha acabat amb un triple decisiu d'Álex Reyes.
L'estat físic de diversos jugadors i la incidència que va tenir Kaodirchi Akobundu-Ehiogu afegien dificultats al fet d'enfrontar-se a un rival tant dur com la Laguna Tenerife. Per això, l'entrenador dels bagencs ha volgut felicitar els jugadors un a un. Totes aquestes problemàtiques afegeixen valor a la novena victòria del Baxi Manresa en aquesta Lliga Endesa.
Ocampo ha valorat la predisposició de Retin Obasohan per jugar amb un canell encara lesionat, l'ajuda que sempre aporta Pierre Oriola que fa millors als seus jugadors i el pas endavant que ha fet Gustav Knudsen. També ha tingut un record per a Louis Olinde que no ha pogut ni anar al Nou Congost afectat per un traumatisme que l'obliga a fer repòs. Des del Baxi Manresa, se seguirà el protocol de l'Eurocup i el jugador no es reincorporarà a la dinàmica de l'equip fins que no tingui cap símptoma.
Un dels aspectes que Ocampo va demanar als seus jugadors és la lluita del rebot. Contra la Laguna Tenerife els manresans han fet una passa endavant però el seu entrenador els demana encara més.
La roda de premsa ha acabat amb preguntes sobre el partit que el Baxi Manresa ha de jugar dimecres a Turquia. De moment, es manté el pla de viatge malgrat les restriccions que hi ha a l'espai aeri, tot i que Ocampo ha advertit que la situació "pot canviar en qualsevol moment". Esportivament, el considera un partit especial per la transcedència que té en la història de l'entitat.
Txus Vidorreta creu que al seu equip li ha mancat una mica d'espurna
L'entrenador de l'equip visitant, Txus Vidorreta, pensa que el Baxi Manresa ha estat mereixedor de la victòria. El tècnic ha coincidit amb Ocampo en considerar clau el triple de Reyes que situava el 84-80 al marcador.
El biscaí s'ha mostrat content amb la reacció dels seus jugadors que els ha permès jugar el partit fins el final al mateix temps que ha lamentat la manca d'espurna d'alguns dels seus jugadors que els ha costat una mica més de l'habitual d'entrar en el partit després de les finestres FIBA.