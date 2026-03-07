El Manresa CBF remunta a Gijón amb un últim quart espectacular

El Manresa CBF ha aconseguit una victòria molt valuosa a la pista del Siroko Gijón Basketball per 64-70, un triomf que permet a les bagenques ampliar la distància amb les places de descens i superar un rival directe en la lluita per la permanència.
Un inici complicat
El partit s'ha posat coll amunt per a les manresanes des del primer moment. Les locals han començat amb molt encert i han obert una escletxa ja en el primer quart, que ha acabat amb un clar 21-12.
El conjunt bagenc ha continuat patint per trobar solucions durant el segon període, tot i que ha aconseguit frenar l'avantatge de les asturianes abans del descans, al qual s'ha arribat amb 40-31.
Remuntada decisiva en el tram final
A la represa, el duel s'ha mantingut amb domini del conjunt asturià, que ha continuat movent-se al voltant dels deu punts d'avantatge. A falta de deu minuts, el marcador reflectia un 54-44 que semblava determinant a favor de les locals.
Tot i això, el Manresa CBF ha reaccionat amb un gran últim quart, en què ha trobat encert en atac i solidesa defensiva per capgirar el marcador i acabar enduent-se la victòria per 64-70.
La jugadora més destacada del partit ha estat Mariona Teixidó, que ha liderat l'equip amb una actuació molt completa: 23 punts, 10 rebots, 3 assistències i 7 faltes rebudes.