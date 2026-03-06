El Covisa Manresa afronta un desplaçament de màxima exigència a la pista del segon classificat

El Covisa Manresa reprendrà la competició aquest dissabte amb un partit complicat a la pista del Palma Futsal B. El duel, corresponent a la jornada 24, es disputarà a les 5 de la tarda al pavelló Borja Moll.
Un rival consolidat a la part alta
El filial mallorquí ocupa la segona posició de la classificació amb 45 punts i s'ha mantingut en zona de play-off des de l'inici de la temporada. L'equip presenta uns registres destacats, amb 13 victòries, 6 empats i només 3 derrotes.
Com a local, el Palma Futsal B encara no ha perdut cap partit aquesta temporada. A la seva pista ha sumat totes les victòries possibles, cedint únicament tres empats, contra Natació Sabadell, El Pilar i Castellón en la darrera jornada.
Pel que fa a l'apartat golejador, el conjunt balear acumula 110 gols a favor i 67 en contra, unes xifres que evidencien el seu potencial ofensiu.
Antecedent de la primera volta
En el partit disputat a la primera volta al pavelló del Pujolet, els mallorquins es van imposar per 3-5. Després d'una primera part equilibrada, el conjunt visitant va acabar decantant el marcador gràcies a la seva major efectivitat.
Baixes al conjunt manresà
Per a aquest partit, el Covisa Manresa tindrà les baixes d'Asis, Santa i Checa per molèsties físiques. Checa va provar de recuperar-se fins a l'entrenament de dijous, però finalment no podrà formar part de la convocatòria.
Davant aquestes absències, el tècnic Jairo ha tornat a convocar el juvenil Morros i viatjarà a les Illes Balears amb catorze jugadors, el màxim permès pel reglament.
Situació a la classificació
Actualment, el Covisa Manresa es troba a quatre punts de la permanència, marcada pel Lleida. L'equip manresà, però, té un partit pendent que disputarà el dijous 2 d'abril contra El Pilar València.