05 de març de 2026

La Clínica Sant Josep i el Manresa Club Bàsquet Femení signen un conveni de col·laboració

L'acord estableix que la Unitat de Readaptació Esportiva del CIMETIR serà el servei de referència per a l'atenció mèdica i la recuperació de les jugadores

  • Acord entre el Manresa CBF i Althaia a través de la Clínica Sant Josep -

Publicat el 05 de març de 2026 a les 16:13
Actualitzat el 05 de març de 2026 a les 16:49

La Fundació Althaia i el Manresa Club Bàsquet Femení han signat un conveni de col·laboració perquè les jugadores del club disposin d'atenció mèdica especialitzada a la Unitat de Readaptació Esportiva del Centre de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínica Sant Josep, a Manresa. El servei actuarà com a centre de referència tant per al primer equip com, de manera extensiva, per a les esportistes de les categories de base.

L'acord permetrà que les jugadores puguin accedir a un servei assistencial especialitzat amb professionals de diferents àmbits, com traumatologia, medicina esportiva, medicina física i rehabilitació, fisioteràpia, readaptació esportiva, psicologia esportiva i dietètica i nutrició.

Atenció mèdica, seguiment i recuperació de lesions

El conveni inclou diversos serveis per a les jugadores del club, com visites mèdiques en les especialitats de la unitat, atenció a urgències, proves diagnòstiques -com ecografies musculars, diatèrmia o ones de xoc-, així com revisions mèdiques esportives i avaluacions funcionals per conèixer l'estat físic de cada esportista.

També preveu l'acompanyament i el seguiment de les jugadores que estiguin en procés de recuperació d'una lesió, amb l'objectiu de facilitar el retorn a l'activitat esportiva en condicions adequades.

Col·laboració amb el club i el treball preventiu

El Manresa Club Bàsquet Femení compta amb més de 240 jugadores repartides entre les diferents categories. El conveni també obre la porta a treballar conjuntament en iniciatives de prevenció de lesions i en l'anàlisi de càrregues de treball per adaptar millor l'activitat esportiva a les necessitats de les jugadores.

