La Clínica Sant Josep i el Manresa Club Bàsquet Femení signen un conveni de col·laboració

La Fundació Althaia i el Manresa Club Bàsquet Femení han signat un conveni de col·laboració perquè les jugadores del club disposin d'atenció mèdica especialitzada a la Unitat de Readaptació Esportiva del Centre de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínica Sant Josep, a Manresa. El servei actuarà com a centre de referència tant per al primer equip com, de manera extensiva, per a les esportistes de les categories de base.
L'acord permetrà que les jugadores puguin accedir a un servei assistencial especialitzat amb professionals de diferents àmbits, com traumatologia, medicina esportiva, medicina física i rehabilitació, fisioteràpia, readaptació esportiva, psicologia esportiva i dietètica i nutrició.
Atenció mèdica, seguiment i recuperació de lesions
El conveni inclou diversos serveis per a les jugadores del club, com visites mèdiques en les especialitats de la unitat, atenció a urgències, proves diagnòstiques -com ecografies musculars, diatèrmia o ones de xoc-, així com revisions mèdiques esportives i avaluacions funcionals per conèixer l'estat físic de cada esportista.
També preveu l'acompanyament i el seguiment de les jugadores que estiguin en procés de recuperació d'una lesió, amb l'objectiu de facilitar el retorn a l'activitat esportiva en condicions adequades.
Col·laboració amb el club i el treball preventiu
El Manresa Club Bàsquet Femení compta amb més de 240 jugadores repartides entre les diferents categories. El conveni també obre la porta a treballar conjuntament en iniciatives de prevenció de lesions i en l'anàlisi de càrregues de treball per adaptar millor l'activitat esportiva a les necessitats de les jugadores.