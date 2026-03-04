Kaodirichi Akobundu-Ehiogu pot sortir de Dubai i ja és al continent europeu

El Baxi Manresa ha anunciat que Kaodirichi Akobundu-Ehiogu ha abandonat Dubai i ja es troba al continent europeu. El pivot ha sortit de l'emirat i es troba a la ciutat eslovena de Ljiliana.\r\n\r\nDes del club manresà confien que arribi aquest mateix dijous a la capital del Bages i que es pugui reincorporar als entrenaments per preparar el partit d'aquest dissabte contra la Laguna Tenerife.\r\n\r\nEl jugador del Baxi Manresa va quedar atrapat a Dubai després del tancament aeri a causa de l'atac dels Estats Units d'Amèrica i Israel a l'Iran. Finalment, però, les gestions realitzades l'han permès sortir del país aràbic i encaminar-se cap a Catalunya.\r\n