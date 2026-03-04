El Covisa Manresa supera l'Esparreguera (1-3) i segueix endavant a la Copa Catalunya

El Covisa Manresa continuarà a la Copa Catalunya després d'imposar-se per 1 a 3 a la pista del CFS Esparreguera, en partit corresponent a la fase 5 de la competició. Els manresans van haver de remuntar un marcador advers després d'una primera part discreta, però van reaccionar amb contundència a la represa per assegurar-se el passi a la següent eliminatòria.
Un inici fred i avantatge local
El conjunt visitant va sortir fred a la pista, circumstància que va aprofitar l'Esparreguera per avançar-se al marcador. Al minut 10, Arnau va fer l'1-0 per als locals, que es mostraven intensos, amb una defensa alta i generant problemes a un Covisa Manresa descentrat.
Abans del descans, Héctor Albadalejo va estar a punt d'igualar el marcador amb una rematada que es va estavellar al pal, però el resultat ja no es va moure i es va arribar al descans amb avantatge mínim dels del Baix Llobregat.
Reacció manresana a la segona part
A la represa, l'equip dirigit per Jairo va mostrar una altra imatge. El juvenil Edgar va establir l'empat al minut 27 en rematar al segon pal una bona acció ofensiva.
Amb el partit ja equilibrat i amb superioritat física i tècnica, el Covisa Manresa va fer un pas endavant. Jordi Sánchez, amb un xut escorat al minut 32, va culminar la remuntada amb l'1-2.
En els instants finals, l'Esparreguera va apostar pel porter jugador per intentar igualar el duel, però aquesta aposta la va aprofitar Héctor Albadalejo per sentenciar amb el tercer gol a porta buida al minut 37.
Proper rival
Amb aquesta victòria, el Covisa Manresa accedeix a la següent eliminatòria de la Copa Catalunya, on s'enfrontarà al guanyador del duel entre Montbui i Salou.
El partit de lliga suspès es jugarà el 2 d'abril
Per una altra part, el Covisa Manresa ha acordat amb El Pilar de València la disputa el proper 2 d'abril del partit ajornat aquest passat cap de setmana a causa de la plantada convocada pels àrbitres catalans per una agressió que havia patit un col·legiat de mans d'un aficionat en un partit de juvenils . El partit es disputarà al Pujolet a partir d'1/4 de 9 del vespre.