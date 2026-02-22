El Covisa Manresa aporta talent als títols estatals femenins sub14 i sub16

Les seleccions catalanes femenines sub14 i sub16 de futbol sala s'han proclamat campiones d'Espanya de seleccions autonòmiques amb presència destacada de jugadores del Covisa Manresa. Les finals s'han disputat al Pavelló Municipal d'Esports de Salou-Milà.
En la categoria sub16 han format part del combinat català les germanes Aneu i Urgell Isern, mentre que en la sub14 hi han participat Jana Ruiz, Ariadna Lavilla i Laia Verdaguer.
La sub14 supera Múrcia amb autoritat
La selecció catalana sub14 ha revalidat el títol després d'imposar-se a Múrcia per 4-0 en una final dominada des de l'inici. Un doblet de Leire Beltrán a la primera part ha encarrilat el partit i, a la represa, dos gols més han certificat el triomf.
Entre les jugadores del Covisa Manresa, Ariadna Lavilla ha participat en l'acció del segon gol amb una assistència, mentre que Jana Ruiz ha estat protagonista amb el tercer, que ha deixat el duel pràcticament sentenciat.
Remuntada i golejada de la sub16 contra Galícia
En la final sub16, Catalunya ha derrotat Galícia per 2-7 en un partit competitiu en què les gallegues s'han avançat fins a dues vegades. Les catalanes han reaccionat abans del descans i han signat una segona part molt sòlida per capgirar definitivament el marcador.
Urgell Isern, jugadora del Covisa Manresa, ha estat l'encarregada de tancar la final amb el setè i definitiu gol, culminant la golejada i assegurant el títol per al combinat català.