El Manresa CBF assalta Pontevedra i es consolida a mitja taula de l'LF2

El Manresa CBF ha aconseguit una victòria solvent a l'Estadio de la Juventud de Pontevedra que li permet refermar-se a la mitja taula. Les jugadores dirigides per Marc Rovirosa han estat superiors al CB Axil des del salt inicial i han sabut administrar el marge per acabar imposant-se per 53-71.
Avantatge construït des del primer quart
Les manresanes han sortit decidides a deixar clar que anaven a per la victòria i han tancat el primer quart doblant les locals, 8-16. Tot i que el conjunt gallec ha millorat en atac durant el segon període, no ha estat suficient per reduir diferències i al descans el marcador reflectia un 22-34 favorable a les bagenques.
Control del ritme fins al tram final
Després del pas pels vestidors, el CB Axil ha fet un pas endavant i ha intentat acostar-se en el marcador. Amb tot, les manresanes han mantingut el control i han arribat a l'últim quart amb un 41-49, amb res definit, però amb marge.
En els darrers deu minuts, les visitants han premut les dents per desactivar qualsevol intent de remuntada i han acabat ampliant la diferència fins al 53-71 final.
En l'apartat individual, han destacat Mariona Teixidó, amb 14 punts, 9 rebots, 3 assistències i 5 faltes rebudes, i Eva Almasque, que ha aportat 11 punts, 8 rebots, 3 recuperacions i 4 faltes rebudes.
Amb aquest resultat, el Manresa CBF iguala el balanç a la taula amb 9 victòries i 9 derrotes en el seu debut a la LF2.