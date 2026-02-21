El CB Navàs cau contra el líder CB Prat en un duel defensiu decidit al tram final

El CB Navàs Viscola no ha pogut superar el TQ CB Prat en un partit marcat per la intensitat defensiva i que s'ha mantingut equilibrat fins als últims deu minuts. Els visitants han acabat imposant la seva solidesa per emportar-se el triomf per 53-64, en un enfrontament entre els dos primers classificats del grup C-B de Tercera FEB.
Partit marcat per la intensitat defensiva
El duel entre els dos equips capdavanters del grup C-B de Tercera FEB ha estat condicionat pel pes de les defenses. Tant els locals com els visitants han dificultat la circulació ofensiva rival, fet que ha provocat un marcador contingut durant bona part de l'enfrontament.
L'inici del partit ha estat especialment igualat. Cap dels dos conjunts ha aconseguit obrir diferències significatives i el ritme ha estat constant, amb alternatives en el joc però sense cap dominador clar. El primer quart s'ha tancat amb un ajustat 18-20, reflectint la igualtat sobre la pista.
En el segon quart, però, el conjunt visitant ha fet un pas endavant. Sense trencar del tot el partit, sí que ha aconseguit incrementar la seva renda progressivament. Els locals han tingut dificultats per trobar continuïtat en atac i això ha permès als líders anar obrint escletxa. El resultat al descans, 27-36, deixava el partit encarat per als visitants, però encara obert.
Reacció local després del descans
A la represa, el conjunt bagenc ha reaccionat. Tornant dels vestidors, l'equip ha mostrat una versió més intensa i efectiva, especialment en defensa, i això li ha permès retallar diferències. Amb més encert i millor ritme, els locals han aconseguit tornar a entrar plenament en el partit.
A mesura que avançava el tercer quart, la distància s'ha anat reduint fins a situar el marcador en un ajustat 42-45. Amb aquest resultat, el partit quedava totalment obert a falta de deu minuts per al final, amb la sensació que qualsevol dels dos equips podia acabar decantant la balança.
Tot i aquest moment favorable, el CB Navàs no ha pogut culminar la remuntada. En el darrer quart, els visitants han recuperat el control del ritme del partit i han evitat que els locals trobessin situacions còmodes d'anotació. El líder del grup ha tornat a obrir distàncies que han estat definitives fins al definitiu 53-64.
Situació a la classificació i noms propis
Amb aquesta derrota, el líder reforça encara més la seva posició al capdavant de la classificació. El CB Navàs, per la seva banda, es manté en la segona posició del grup, tot i que queda empatat a victòries amb el CB Vic.
En l'apartat individual, Keita ha estat el jugador més destacat del conjunt local en l'àmbit estadístic. El jugador ha sumat 9 punts i ha capturat 12 rebots, sent dels pocs jugadors de l'equip amb una valoració positiva en el partit.