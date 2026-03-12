La Transéquia arriba als 4.000 inscrits i tanca gairebé totes les places

La Transéquia, que se celebrarà aquest diumenge 15 de març, ja ha arribat als 4.000 participants inscrits i l'organització dona pràcticament per tancades les inscripcions. La jornada tornarà a reunir milers de caminadors, corredors i ciclistes en el recorregut que uneix Balsareny i Manresa seguint el traçat històric de la Séquia de Manresa.
La caminada popular reunirà milers de participants al llarg de la Séquia
La Transéquia tornarà a convertir-se aquest diumenge en una de les activitats populars més multitudinàries del Bages. L'organització ha confirmat que ja s'han assolit els 4.000 inscrits per a l'edició d'enguany, una xifra que deixa pràcticament complet el límit de participants previst.
La jornada combinarà esport, natura i patrimoni amb un recorregut que segueix el traçat històric de la Séquia de Manresa, una de les infraestructures hidràuliques més emblemàtiques del territori.
Els participants recorreran el camí que uneix Balsareny amb Manresa, ja sigui caminant, corrent o en bicicleta, en una jornada que any rere any reuneix milers de persones procedents de la comarca i d'altres punts de Catalunya.
L'organització reservarà 50 places més per a inscripcions presencials
Tot i haver assolit el límit d'inscripcions previst, l'organització mantindrà oberta una petita possibilitat de participar-hi. En concret, es reservaran 50 places addicionals que es podran adquirir presencialment dissabte. Aquestes inscripcions es gestionaran a l'InfoSéquia, situat al Parc de l'Agulla de Manresa, en horari de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.
Els organitzadors recomanen als participants recollir els dorsals el dia abans de la prova per evitar cues i facilitar el desenvolupament de la jornada.
Una cita popular amb component solidari
Com en les darreres edicions, la caminada manté també el seu vessant solidari. Cada participant aporta un euro en el moment de formalitzar la inscripció, una quantitat que aquest any es destinarà al Servei d'Acompanyament al Dol de la Catalunya Central.
Al llarg del recorregut hi haurà diversos punts d'avituallament i activitats perquè els participants puguin gaudir d'una jornada festiva i familiar.
Una festa del territori vinculada al paisatge i la història
Amb els anys, la Transéquia s'ha consolidat com una de les cites més participatives del calendari popular del Bages i com una oportunitat per descobrir el paisatge i el patrimoni vinculats a la Séquia.
L'organització també ha fet una crida als participants perquè arribin amb temps als punts de sortida, segueixin les indicacions dels voluntaris i respectin tant l'entorn natural com el patrimoni històric que acompanya el recorregut.