Serret i Antón, de l'Avinent Manresa, convocats al Mundial de marxa per equips

Els atletes de l'Avinent Manresa Griselda Serret i Eloi Antón han estat convocats per la selecció espanyola per disputar el Campionat del Món de marxa per equips, que tindrà lloc el pròxim 12 d'abril a Brasília (Brasil). Serret competirà en la prova femenina de mitja marató marxa, mentre que Antón ho farà en els 10 quilòmetres marxa en categoria sub-20.
Presència manresana al Mundial
La convocatòria feta pública per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme inclou els dos atletes de l'Avinent Manresa dins de l'equip estatal que participarà en aquesta competició internacional, una de les cites més importants de la temporada per a l'especialitat de la marxa atlètica.
En el cas de Griselda Serret, la marxadora de l'Avinent Manresa formarà part de l'equip espanyol en la prova femenina de mitja marató marxa, la nova distància oficial que substitueix els tradicionals 20 quilòmetres en moltes competicions internacionals.
Per la seva banda, el jove Eloi Antón competirà en els 10 quilòmetres marxa en categoria sub-20, dins de l'equip estatal que participarà en aquesta prova reservada als atletes més joves.
El bon moment de forma de Serret
La convocatòria arriba en un moment destacat per a Griselda Serret, que en els darrers mesos ha protagonitzat diverses actuacions destacades. El gener passat, l'atleta de l'Avinent Manresa va aconseguir la segona posició absoluta al Gran Premi de Marxa Atlètica del Vendrell, competició integrada en el World Athletics Race Walk Tour, establint alhora un nou rècord absolut del club en la distància de mitja marató amb un temps d'1h42'57".
Serret, que ja ha estat internacional en diverses ocasions, també acumula experiència en grans campionats. Entre altres resultats, va finalitzar vuitena en la final dels 10.000 metres marxa del Campionat d'Europa sub-23 disputat a Bergen, amb un registre de 45'53"92.
La marxadora del club bagenc també té al seu palmarès un títol mundial sub-20 per equips amb la selecció espanyola, aconseguit en el Campionat del Món de marxa disputat a Antalya, on va ser sisena individual en els 10 quilòmetres marxa.
Una nova experiència internacional per a Antón
Per a Eloi Antón, la convocatòria suposa una oportunitat de competir en un gran escenari internacional en categoria sub-20. El jove atleta manresà formarà part de l'equip espanyol en els 10 quilòmetres marxa, una prova que reunirà alguns dels millors especialistes joves del panorama mundial.
La presència en aquest campionat confirma la progressió del marxador de l'Avinent Manresa, que s'ha consolidat com una de les promeses de l'especialitat dins l'atletisme català i estatal.
El Mundial de marxa per equips
El Campionat del Món de marxa per equips es disputarà el 12 d'abril a la ciutat de Brasília, capital del Brasil. La competició reunirà seleccions de tot el món en diverses proves, entre les quals hi ha la mitja marató marxa masculina i femenina, la marató marxa i les proves sub-20.
Per a l'Avinent Manresa, la convocatòria de Serret i Antón suposa un nou reconeixement al treball del club en la formació de marxadors i consolida la presència d'atletes de l'entitat en competicions internacionals de primer nivell.