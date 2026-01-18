Griselda Serret bat el rècord de l'Avinent Manresa al GP urbà de marxa del Vendrell

La marxadora de l'Avinent Manresa Griselda Serret ha establert un nou rècord absolut del club en finalitzar segona al 11è Gran Premi de Marxa Atlètica del Vendrell, disputat aquest dissabte. La prova, integrada en el World Athletics Race Walk Tour 2026, estrenava la nova distància oficial de mitja marató.
Segona plaça i nou rècord del club per a Griselda Serret
Griselda Serret ha estat una de les grans protagonistes del 11è Gran Premi de Marxa Atlètica celebrat aquest dissabte a la tarda en el circuit urbà del Vendrell. La marxadora de l'Avinent Manresa ha ocupat la segona posició absoluta de la classificació femenina, un resultat que li ha permès establir un nou rècord absolut de l'entitat.
Serret ha completat la nova distància de mitja marató marxa, amb un recorregut de 21.087 metres, amb un temps d'1h42'57", millorant així les marques anteriors del club en aquesta especialitat. La seva actuació consolida el bon moment de forma de l'atleta bagenca en una prova de gran nivell competitiu.
Estrena de la nova distància oficial de mitja marató
La prova del Vendrell ha tingut un caràcter especial, ja que ha estat la primera competició celebrada a l'Estat espanyol en la nova distància establerta per la World Athletics. A partir d'aquesta temporada, la mitja marató de 21.087 metres substitueix els tradicionals 20 quilòmetres marxa, que fins ara eren la distància oficial en aquesta disciplina.
El Gran Premi s'inclou dins el World Athletics Race Walk Tour 2026 en la categoria bronze, fet que reforça la rellevància internacional de la competició i el nivell dels atletes participants.
Victòria i rècord de Catalunya per a Sofia Santacreu
La victòria absoluta femenina ha estat per a Sofia Santacreu, del Cornellà Atlètic, que ha creuat la línia d'arribada amb un temps d'1h36'34". Aquesta marca li ha permès establir un nou rècord de Catalunya de la distància de mitja marató marxa.
El podi l'ha completat Alicia Sánchez, del Trops Cueva de Nerja, que ha finalitzat tercera amb un registre d'1h45'23". Les tres primeres classificades han protagonitzat una cursa exigent en un circuit urbà que ha posat a prova la resistència i la regularitat de les marxadores.
Urien Fernández també fa història en categoria masculina
La participació de l'Avinent Manresa no s'ha limitat a la categoria femenina. En la prova masculina, el marxador Urien Fernández també ha establert un nou rècord absolut de l'entitat en completar la distància amb un temps d'1h39'38".
Aquest registre li ha permès ocupar la vuitena posició absoluta en una cursa de gran nivell, confirmant el bon rendiment dels atletes del club manresà en aquesta nova etapa de la marxa atlètica.
Triomf d'Álvaro López en la cursa masculina
La victòria en la categoria masculina ha estat per a Álvaro López, del Grupompleo Pamplona Atletismo, que s'ha imposat amb un temps d'1h27'32". La seva actuació ha marcat el ritme d'una prova molt competitiva, en la qual diversos atletes han buscat adaptar-se a la nova distància oficial.
Els resultats obtinguts per Griselda Serret i Urien Fernández situen l'Avinent Manresa com un dels clubs destacats en aquesta primera gran cita estatal de la mitja marató marxa, amb dues actuacions que ja formen part de la història de l'entitat.