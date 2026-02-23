La burocràcia impedeix Eli Brooks jugar amb Irlanda

Quan aquest dilluns al matí el Baxi Manresa ha fet un comunicat amb els jugadors que jugaran les finestres FIBA molta gent s'ha fet la mateixa pregunta. I Eli Brooks no marxa amb Irlanda? Fins i tot algun aficionat demanava si el jugador patia una nova lesió. La resposta ha arribat més tard quan s'ha sabut que la qüestió es troba en la burocràcia. Brooks no ha rebut el passaport físic i això li impedirà ser alineat amb la selecció irlandesa. De moment, el base continua inscrit a l'ACB com a jugador extracomunitari.\r\n\r\nD'aquesta forma, Diego Ocampo perdrà algun jugador menys dels que tenia previst. Álex Reyes, Ferran Bassas i Pierre Oriola aniran amb la selecció espanyola, Louis Olinde, amb Alemanya, Marcis Steinbergs, amb Letònia i Gustav Knudsen, amb Dinamarca. A més, el jove Ludvik Bergseng anirà una vegada més amb la selecció de Noruega.\r\n\r\nDos clàssics com Retin Obasohan i Hugo Benítez s'estalvien la cita amb els seus països i podran culminar el seu procés de recuperació.\r\n