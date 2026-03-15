Un nefast segon quart condemna el Baxi Manresa U22 contra el CB Canarias (81-66)

El Baxi Manresa de la Lliga U22 va caure divendres a la pista del Fundación CB Canarias per 81-66 en un partit que va quedar marcat per un segon quart molt negatiu dels bagencs, en què només van ser capaços d'anotar dos punts. Tot i un bon inici, la davallada ofensiva abans del descans va decantar el duel a favor dels canaris.
Bon inici dels manresans
El conjunt bagenc va començar el partit amb bon ritme i encert ofensiu, plantant cara al rival i mantenint un duel equilibrat durant els primers minuts. De fet, el Baxi Manresa va aconseguir tancar el primer quart amb avantatge en el marcador, 21-24, mostrant bones sensacions davant el conjunt canari.
Un segon quart determinant
La situació va canviar radicalment en el segon període. L'equip manresà va patir una baixada molt pronunciada en el seu joc ofensiu i només va poder sumar dos punts en tot el quart. Aquesta sequera anotadora va permetre al Fundación CB Canarias capgirar completament el partit i obrir una escletxa important en el marcador. Al descans, els locals dominaven clarament per 45-26.
Reacció insuficient a la segona part
Amb el partit pràcticament encarrilat per als canaris, la segona meitat va presentar un desenvolupament més equilibrat. Tot i això, la diferència acumulada abans del descans va resultar decisiva. El tercer quart es va tancar amb un 67-47 que mantenia el control del partit en mans del conjunt local.
En els darrers deu minuts, el Baxi Manresa va millorar les seves prestacions i va aconseguir reduir parcialment la diferència fins al 81-66 final.
Bergseng, el més destacat
En l'apartat individual, el jugador més destacat del conjunt manresà va ser Bergseng, que va signar una bona actuació amb 21 punts i 6 rebots.