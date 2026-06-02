Eudald Ripollès, segon fitxatge del Covisa Manresa per a la propera temporada

El Covisa Manresa continua perfilant la plantilla per a la temporada 2026-27 i ha anunciat la incorporació d'Eudald Ripollès com a segon reforç de l'equip. El jugador, de 20 anys i procedent del CN Caldes, farà el salt a la Segona Divisió B per primera vegada en la seva carrera esportiva.
Un futbolista format entre el CN Caldes i el FC Barcelona
Ripollès, resident a Palau-solità i Plegamans, va iniciar la seva trajectòria al futbol sala al CN Caldes, on va jugar en categoria benjamina. Posteriorment, durant les etapes alevina, infantil i cadet, va formar part de la base del FC Barcelona, una experiència que li va permetre continuar la seva progressió esportiva.
En edat juvenil va tornar al club vallesà, on va competir dues temporades a la Divisió d'Honor Catalana i una altra a la Divisió d'Honor Nacional. Ja en categoria sènior, ha continuat defensant els colors del CN Caldes, alternant participacions entre la Divisió d'Honor Catalana i la Tercera Divisió Nacional.
Experiència amb la selecció catalana
Al llarg de la seva etapa formativa, Ripollès també ha estat convocat amb la selecció catalana en les categories benjamina, alevina i infantil. Al seu palmarès hi figuren sis Copes de Catalunya de clubs, un subcampionat d'Espanya de clubs i un Campionat d'Espanya amb la selecció catalana.
L'arribada del jugador reforça l'aposta del Covisa Manresa per incorporar talent jove amb experiència competitiva abans del retorn de l'equip a la pista.
Continuen els moviments a la plantilla
Eudald Ripollès es converteix en la segona incorporació confirmada per al nou projecte esportiu, després de l'anunci del fitxatge d'Àlex Terraga Terri.
Paral·lelament, el club ja ha oficialitzat les baixes de David Lozano, Jordi Sànchez, Héctor Albadalejo, Sergi Piquer, Roger Bermusell, Héctor Checa i Taous Pirri, en el marc de la renovació de la plantilla de cara a la pròxima temporada.