Retin Obasohan no continuarà al Kids&Us Manresa

Retin Obasohan tampoc seguirà al Kids&Us Manresa. Tot i que era una notícia esperada, mancava la seva oficialitat. En casos com aquest en què el jugador acaba contracte és el mateix interessat qui s'encarrega de comunicar-ho. Normalment, a través de les seves xarxes socials.
El belga s'ha convertit en un dels jugadors més estimats per part de l'afició de l'equip bagenc. I aquesta estima ha estat recíproca. No en va, Manresa és l'únic lloc que Obasohan ha repetit al llarg de la seva carrera esportiva. La integració del base a la ciutat ha estat gran i per citar només un exemple es pot recordar que ara fa gairebé un any que va participar durant una estona al Correfoc de la Festa Major de la ciutat.
El ja exjugador del Kids&Us Manresa ha reflexionat sobre la duresa de la vida de l'esportista professional, marcada pels canvis constants de residència i la necessitat d'adaptar-se contínuament a noves cultures molt diferents les unes de les altres. Per aquest motiu, Obasohan agraeix l'acollida que li ha dispensat Manresa, on s'ha sentit molt integrat fantàsticament bé.
Ohasohan també ha volgut destacar la tasca de l'equip tècnic per la seva feina diària invisible i la unió que hi ha hagut al vestidor tot aquest temps. Finalment, es mostra molt agraït per aquests dos anys extraordinaris en què s'ha sentit com a casa, i clou el seu missatge afirmant que ha estat un autèntic orgull representar el club.
Un cop anunciada aquesta baixa només quedava per resoldre el nou destí professional d'Obasohan. La decisió ha estat ràpida i el belga seguirà la seva carrera al San Pablo Burgos.