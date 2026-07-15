El Kids&Us Manresa incorpora els centímetres de Yordan Mintxev

El Kids&us Manresa ha anunciat el fitxatge del jugador búlgar Yordan Mintxev. Es tracta d’un pivot de 27 anys, 205 centímetres i que pot jugar en les dues posicions interiors. Signa contracte per a les dues properes temporades amb l'equip bagenc.
Segons la nota difosa pel club, Mintxev és "un jugador gran que pot actuar tant de 4 com de 5. Aportarà versatilitat, defensa i rebot a les dues bandes de la pista". El darrer curs l'ha disputat amb els Niners Chemnitz de la Bundesliga amb qui també ha jugat l'Eurocup. Les seves mitjanes han estat de 9,1 punts, 5,8 rebots i 1,7 assistències.
Abans de l'experiència alemanya, Mintxev ha jugat en equips de la seva Bulgària natal, Turquia, Sèrbia, Hongria, Romania i Bèlgica. Un dels exequips del nou pivot del Kid&Us Manresa és el Botevgrad amb qui es retrobarà en duel d'Eurocup.
Mintxev és el tercer jugador búlgar que aterrarà al Nou Congost. El primer va ser Kaloyan Ivanov que va ser al Bages la temporada 2009-10 i va deixar un bon record. En canvi, Aleksander Yanev va estar més discret la temporada 2012-13. Com a curiositat tots tres són pivots. Ivanov també amida 2,05 metres mentre que Yanev fa dos centímetres menys.