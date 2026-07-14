El Kids&Us Manresa s'enfrontarà a Barça i Andorra a la Lliga Catalana

La Federació Catalana de Bàsquet ha anunciat aquest dimarts la composició dels grups de la quaranta-setena edició de la Lliga Catalana que se celebrarà a Tarragona entre el 9 i el 13 de setembre. El Kids&Us Manresa és el vigent campió del torneig i començarà la defensa del títol com a un dels integrants del grup 1 amb Barça i Morabanc Andorra. Asisa Joventut, Fiatc Seguros Girona i Ilerna Lleida formaran el grup 2.\r\n\r\nLa Lliga Catalana manté una estructura que ha estat un model d'èxit les darreres temporades. A cada grup, cada equip jugarà contra els dos altres membres del mateix grup a una sola volta. Els campions de cada grup jugaran la final el diumenge 13 de setembre. Tots els partits es podran veure en directe a través de Televisió de Catalunya.\r\n\r\nPer altra banda, Reus acollirà la Lliga Catalana femenina es disputarà el 23 de setembre entre l'Spar Girona i el Cadí la Seu d'Urgell.\r\n