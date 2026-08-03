El CN Manresa tanca la temporada amb diverses finals B al Circuit Català de Trofeus

El Club Natació Manresa ha posat punt final a la temporada de natació amb la participació al Campionat de Catalunya Júnior i al Circuit Català de Trofeus, disputats a les instal·lacions del CN Sabadell. Els nedadors manresans han competit amb l'elit catalana i estatal, assolint diverses classificacions per a les finals B.
Arnau Dalmau destaca al Campionat de Catalunya Júnior
La representació manresana al Campionat de Catalunya Júnior va anar a càrrec d'Arnau Dalmau, que va protagonitzar una actuació destacada en els 50 metres braça. El nedador va aconseguir la seva segona millor marca personal en aquesta distància, quedant-se a només cinc dècimes del seu millor registre.
Tres nedadors arriben a les finals B del Circuit Català
Al Circuit Català de Trofeus, el Club Natació Manresa va competir amb un equip format per cinc esportistes. Jan Díez va disputar les proves dels 200 metres estils, 50 esquena, 100 lliures i 100 estils, i va accedir a les finals B dels 200 estils i dels 50 esquena. Arnau Dalmau va nedar els 50 i 100 braça, així com els 100 i 200 lliures, classificant-se també per a les finals B de les dues proves de braça.
Per la seva banda, Daniel Garcia-Rollan va participar en els 50 papallona, 50, 100 i 200 braça i 50 lliures, assolint una plaça a la final B dels 200 braça.
L'equip es va completar amb Gerard Fàbregas, que va competir en els 50 braça i els 50, 100 i 200 lliures, i amb Anna Salvans, única representant femenina del club, que va prendre part en els 50 i 100 esquena i en els 50, 100 i 200 lliures.