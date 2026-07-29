El manresà Jordi Ballús obté el bronze al mundial M45 d'esquí nàutic

El manresà Jordi Ballús va sumar una medalla de bronze a la seva dilatada carrera dins l'esquí nàutic al campionat del Món per a majors de 45 anys que es va disputar a Calgary. Precisament, l'èxit va arribar a Ballús el dia que en complia 46.\r\n\r\nLa competició va començar discretament per a Ballús ja que la marca d'una boia i 11,25 metres el va deixar en dotzena posició. Era la darrera plaça que permetia el pas a la final, però va ser suficient per accedir-hi. La part negativa era que el manresà era el primer a competir a la final.\r\n\r\nEl bagenc va millorar a la ronda final malgrat quedar lluny de la seva millor marca personal en un dia que les condicions en què es va afrontar la prova dificultaven als participants millorar els seus registres. Amb una marca de 4 boies i 11,15 metres de corda va posar molta pressió als seus rivals. Només el mexicà Jorge Suárez (or) i l'estatunidenc Mark Menasci (plata) el van superar.\r\n