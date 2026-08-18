Els germans Sanllehí de Santpedor tanquen l'estiu de trial amb dos podis mundials

Els santpedorencs Abril i Arnau Sanllehí han tancat les principals cites internacionals d'aquest estiu amb resultats destacats en trial en bicicleta, després de competir en els Jocs Mundials de la Joventut de Trial de l'UCI i en el Campionat del Món de Biketrial. Els dos germans també van aconseguir el subcampionat d'Espanya a finals de juny, un resultat que els va permetre ser seleccionats per la selecció espanyola.
Abril, segona als Jocs Mundials de la Joventut
La temporada internacional dels dos esportistes va començar a finals de juny a Lizarra (Navarra), on tots dos van aconseguir el subcampionat d'Espanya en les seves respectives categories.
Aquest resultat els va obrir les portes dels Jocs Mundials de la Joventut de Trial de l'UCI, celebrats a Lausana (Suïssa) del 24 al 26 de juliol. L'Abril va competir en la categoria Fèmines Under 13 i va completar una gran actuació: va acabar primera a les semifinals i va aconseguir la segona posició a la final, a només deu punts de la guanyadora.
L'Arnau, per la seva banda, va accedir a la final masculina Under 10 després d'acabar tercer a les semifinals. En la prova definitiva va obtenir la cinquena posició.
Tercer i quart lloc al Campionat del Món de Biketrial
Posteriorment, els germans Sanllehí van participar en el Campionat del Món de Biketrial, disputat en dues curses.
La primera prova es va celebrar a Castellví de Rosanes, on l'Arnau va pujar al podi amb una tercera posició en la categoria Under 12. L'Abril va acabar cinquena en Fèmines Elit.
La segona cursa va tenir lloc a Alpette (Itàlia). L'Arnau va repetir la tercera posició i aquest resultat li va permetre acabar tercer en la classificació general del Mundial. L'Abril, per la seva banda, va ser quarta a Itàlia i va tancar el campionat també en la quarta posició mundial.
Entrenaments durant tota la setmana
Els resultats dels dos esportistes arriben després d'una temporada marcada per la constància i les hores d'entrenament. Els germans Sanllehí entrenen regularment a l'Escola de Trial Level de Manlleu i complementen aquesta preparació amb el treball físic dirigit des de l'Escola de Trail Laia Díez de Castellnou de Bages. També compten amb el suport de Peuabaix Girona.
Ara afronten el tram final de la temporada, que els tornarà a portar a les competicions estatals. La Copa d'Espanya es reprendrà el pròxim 26 de setembre a Cambrils, on Abril i Arnau continuaran la temporada després d'un estiu amb presència destacada en les principals cites internacionals.