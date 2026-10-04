Triplet de Momoh en la golejada del CE Manresa a Reus (1-4)

El CE Manresa ha guanyat 1-4 al camp del Reus FC Reddis en el partit de la cinquena jornada de Segona RFEF. Els manresans han controlat el matx de principi a fi i l'han decidit amb tres gols de David Momoh i un de Richard Martínez ja al temps afegit. Amb aquest triomf, l'equip de Sergi Trullàs talla la mala ratxa de dues derrotes i torna a situar-se a la meitat alta de la taula.
L'onze inicial del CE Manresa ha estat format per Pulido, Roger, Castro, Montes, Aleix, Carlos, Momoh, Santi, Bader, Tébar i Olmedo. Al banc hi havia Quim (porter suplent), Ángel, Daouda, Iglesias, Dani, Richard, Moha, Bilal i Óscar.
Momoh obre el marcador amb un gol primerenc
Els visitants han avisat al minut 6, quan Momoh ha rematat de cap i la pilota ha sortit desviada pel pal dret. Un minut més tard, al 7, el davanter ha aprofitat una pilota a la frontal de l'àrea i ha creuat el xut davant el porter local per fer l'1 a 0. Després d'això hi ha hagut poques ocasions, i el Manresa s'ha defensat bé durant la resta de la primera part.
Canvis i segon gol
Al minut 60, Trullàs ha mogut el banc i ha fet entrar Moha Ezzarfani i Àlex Iglesias per Badr El Amerani i Aleix Díaz. Cinc minuts després, al 65, Momoh ha rebut una centrada ajustada al peu i ha batut el porter per fer el segon gol.
El Reus ha retallat distàncies al minut 72, amb un gol de Miquel Ustrell. Però Momoh ha tornat a aparèixer al minut 82 per completar el hat-trick i establir l'1-3.
Ja al minut 93, Richard Martínez ha fixat el 1-4 definitiu.
El pròxim rival: Osasuna B
El proper cap de setmana, el CE Manresa rebrà al Congost el líder, l'Osasuna B.