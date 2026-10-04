El Covisa Manresa deixa escapar una renda de 3 gols i empata contra el Ripollet (5-5)

El Covisa Manresa ha empatat 5-5 contra el FS Ripollet al Pujolet, després d'haver arribat a tenir una renda de tres gols en l'últim tram del partit. L'empat reflecteix la igualtat que hi ha hagut sobre el parquet durant els 40 minuts.
Una primera part igualada
Els manresans s'han avançat al minut 1 amb un gran gol de Marc Hermosel des de gairebé el mig camp, i els visitants han igualat ràpidament, al minut 3, amb un gol d'Héctor. Hermosel ha tornat a avançar els bagencs al minut 10, però Alagi ha fet el 2-2 al minut 13.
El Ripollet no s'ha arrugat en cap moment i ha generat més perill a la porteria defensada per Cella en els últims compassos de la primera part, entre ells un xut al travesser sobre la botzina. La primera meitat ha estat igualada pel que fa a ocasions, tot i que amb un Ripollet més intens.
El 5-2 i la remuntada visitant
El partit ha seguit en la mateixa línia, amb una pista on semblava que s'ho enduria qui fos més encertat. El Covisa ha tingut uns primers minuts de la segona part que l'han portat fins al 5-2, amb gols d'Asis (minut 27) i Dídac (minut 29) i un en pròpia porta del Ripollet.
Els del Vallès han continuat insistint. Héctor ha escurçat distàncies al minut 31 i Saul ha fet el 5-4 al 35 i el 5-5 al 37, en dues transicions en què han agafat els manresans mal col·locats en defensa, una d'elles prèvia a una possible infracció favorable als locals.
Als últims 3 minuts, els dos equips han semblat donar per bo l'empat, i ha pesat més la por a perdre que no pas la voluntat de guanyar.