Sant Fruitós recupera les activitats físiques per a la gent gran amb l'inici del curs

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages tornarà a oferir amb l'inici del nou curs el programa d'activitats físiques adreçades a la gent gran, amb l'objectiu de fomentar un envelliment actiu i saludable. La programació començarà el dilluns 5 d'octubre i inclourà sessions de ioga, gimnàstica de manteniment, activitat física als barris, natació i aquagim, a més d'un cicle de quatre passejades de marxa nòrdica.
El programa està adreçat a persones de 65 anys o més i a pensionistes a partir dels 60 anys que es trobin en condicions de salut adequades per practicar activitat física.
Ioga, gimnàstica, natació i aquagim
La gimnàstica de manteniment es farà els dimecres i divendres, amb dos torns disponibles, i tindrà lloc al Nexe - Espai de Cultura els dimecres i al Pavelló d'Esports els divendres. El preu és de 60 euros per curs.
També es podrà fer ioga els dimarts i dijous al Pavelló d'Esports, amb dos torns, i un preu de 60 euros per curs. L'oferta es completa amb les sessions d'aquagim, que es programaran dilluns, dimarts i divendres. El preu serà de 45 euros per curs per a un dia a la setmana i de 75 euros per a dues sessions setmanals.
Pel que fa a la natació, es farà una sessió els dimecres al matí, amb un preu de 45 euros per curs.
Activitat física també als barris
El programa manté també les activitats físiques als diferents barris del municipi, que seran gratuïtes. Les Brucardes tindrà sessió els dilluns; Torroella de Baix, els dimarts; la Rosaleda, els dimecres, i Pineda de Bages, els dijous.
Durant el curs també es programaran quatre passejades de marxa nòrdica. Les dates i les ubicacions de les caminades s'anunciaran durant el mes de setembre.
El procés d'inscripció començarà al setembre
Les persones interessades hauran de recollir un número per participar en el procés d'inscripció a partir del 14 de setembre, presencialment a les oficines municipals del carrer Padró, 72, de 9 a 14 h. Caldrà obtenir un número per cadascuna de les persones que es vulguin inscriure.
Posteriorment, el 16 de setembre es farà un sorteig per determinar l'ordre d'inscripció. El resultat es publicarà el mateix dia al tauler d'anuncis de les oficines municipals i, a partir d'aquí, cada persona haurà d'assistir el dia i l'hora que li siguin assignats per formalitzar la inscripció.