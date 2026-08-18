La Diputació reforça el suport a Manresa per combatre la segregació educativa

La Diputació de Barcelona ha concedit a l'Ajuntament de Manresa una aportació estimada de 12.000 euros per a l'estudi de millora del pacte local contra la segregació educativa. El suport forma part de l'estratègia de l'ens provincial per acompanyar els municipis en el desplegament de polítiques d'equitat educativa i reforçar el paper dels governs locals en la lluita contra la segregació.
12.000 euros per estudiar la millora del pacte local
La Diputació de Barcelona ha inclòs Manresa entre els municipis que reben suport en el marc de les actuacions contra la segregació educativa. En concret, l'Ajuntament de Manresa rebrà una aportació estimada de 12.000 euros per dur a terme l'actuació denominada Estudi per a la millora del pacte local contra la segregació.
El suport s'emmarca en els recursos que la Diputació posa a disposició dels governs locals per avançar en la planificació i la governança educativa i adaptar les actuacions a les necessitats de cada municipi.
La Diputació explica que els pactes locals contra la segregació educativa tenen com a objectiu facilitar el treball conjunt entre els ajuntaments, els centres educatius, les famílies, les entitats i altres agents del territori, amb la finalitat de consensuar mesures concretes per avançar cap a una escolarització més equilibrada i una educació més inclusiva i equitativa.
Un suport supramunicipal als municipis
El cas de Manresa forma part d'una estratègia més àmplia de la Diputació de Barcelona. Actualment, l'ens provincial acompanya 14 municipis de la demarcació en el desplegament de pactes locals contra la segregació educativa.
La voluntat és reforçar el paper dels ajuntaments com a administracions de proximitat, amb capacitat per identificar les necessitats del seu territori, coordinar els diferents agents educatius i impulsar respostes adaptades a cada realitat municipal.
En aquest sentit, la Diputació disposa de recursos econòmics, tècnics i materials específics en l'àmbit de la lluita contra la segregació educativa. Entre aquests recursos hi ha el suport tècnic per a la construcció de les bases dels pactes locals.
Manresa, dins una xarxa de municipis
A banda de Manresa, el programa de suport de la Diputació inclou municipis com Canovelles, l'Hospitalet de Llobregat, Martorell, Mataró, Premià de Mar, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Terrassa o Vic, entre d'altres. En el conjunt de la demarcació, la Diputació planteja continuar ampliant el nombre de municipis que treballen amb aquest tipus d'eines.
L'objectiu és que els pactes serveixin per establir acords de corresponsabilitat entre les administracions i la comunitat educativa i permetin concretar mesures de lluita contra la segregació a partir de l'anàlisi de la realitat de cada municipi.