L'infrahabitatge en plantes baixes es queda sense radiografia d'urgència a Manresa

El ple municipal de l'Ajuntament de Manresa ha rebutjat aquest dijous la proposta de posar en marxa una campanya extraordinària per detectar i inspeccionar situacions d'infrahabitatge en plantes baixes en un termini de tres mesos. La moció, impulsada per Junts, plantejava fer un diagnòstic d'aquests locals abans de l'arribada del fred intens de l'hivern i coordinar els serveis socials i d'urbanisme. Tanmateix, la iniciativa ha estat tombada pel vot contrari del govern municipal i l'abstenció de la CUP-Fem Manresa, que han coincidit a situar la crisi d'accés a l'habitatge i els desnonaments com la urgència principal de la ciutat.
Junts demana "detectar, coordinar i protegir" abans que arribi el fred
La regidora de Junts, Lluïsa Tulleuda, ha defensat la moció recordant que molts d'aquests locals no garanteixen unes condicions mínimes de ventilació o salubritat. "Darrere d'aquestes situacions, sovint hi ha famílies en situació de vulnerabilitat amb poquíssimes alternatives", ha advertit Tulleuda, que ha remarcat la necessitat d'abordar el problema des d'una doble besant urbanística i social.
Davant la possibilitat que la campanya es percebés com una mesura estrictament sancionadora, la portaveu de Junts ha volgut matisar l'esperit de la proposta: "Nosaltres no proposem simplement inspeccionar i sancionar; proposem detectar, conèixer, coordinar, actuar i protegir". Per aquest motiu, ha reclamat una feina conjunta entre Urbanisme, Habitatge, Serveis Socials i Guàrdia Urbana per tenir una "mirada transversal" i saber "què tenim davant de cada porta".
La CUP demana prioritats: "Què fem després amb aquestes persones?"
Per la seva banda, la regidora de la CUP-Fem Manresa, Roser Alegre, ha justificat l'abstenció de la seva formació assenyalant que, tot i que "no es pot normalitzar que hi hagi persones que viuen per sota d'uns mínims de condicions d'habitabilitat", la prioritat actual no pot ser la revisió d'aquests locals. Alegre ha situat l'emergència en l'accés general a l'habitatge i en la xifra de desnonaments que pateix la ciutat.
Alegre ha qüestionat l'eficàcia de la campanya si no s'ofereix una solució immediata als afectats: "S'han de revisar i regularitzar aquestes situacions? Sí. Però què fem després amb aquestes persones? Quina alternativa els oferim si no en tenim?". En aquest sentit, la regidora cupaire ha afirmat que "deixar la gent al carrer seria una autèntica irresponsabilitat" i ha demanat destinar tots els recursos tècnics a garantir alternatives residencials.
El govern al·lega "manca d'oportunitat" i ho fia al Pla Local d'Habitatge
En nom de l'executiu local, el regidor d'Habitatge i Centre Històric, Jesús Alonso, s'ha encarregat de respondre a la proposta demanant no donar per fet que qualsevol local usat com a pis sigui irregular. "Tot habitatge que estigui en planta baixa no és necessàriament il·legal", ha puntualitzat Alonso, recordant que la normativa urbanística permet aquests usos des de fa anys si es compleixen els requisits corresponents. A més, ha afegit que aquests casos "no porten associades habitualment situacions d'ocupacions conflictives".
Alonso ha justificat el vot contrari de l'equip de govern al·legant una "manca d'oportunitat" temporal de la iniciativa i ha assegurat que l'Ajuntament no està aturat. Segons el regidor, el marc adient per canalitzar aquestes inquietuds és la redacció en curs del Pla Local d'Habitatge i el treball de la Taula d'ocupacions conflictives, motiu pel qual ha rebutjat la necessitat d'obrir ara una campanya d'inspeccions d'urgència.