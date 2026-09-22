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ERC Bages celebrarà una trobada comarcal per reivindicar el treball compartit als pobles

Política

L'acte tindrà lloc aquest divendres a Cardona, amb actuacions musicals, parlaments, sopar popular i un reconeixement a Ferran Estruch

  • Ferran Estruch en l'últim ple de Cardona que va presidir, el juliol de 2025 -

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Publicat el 22 de setembre de 2026 a les 16:11

ERC Bages celebrarà el proper divendres 25 de setembre, a les 8 del vespre, una trobada comarcal a Cardona oberta a la militància, simpatitzants i persones vinculades al projecte republicà al Bages. L'acte, que inclourà actuacions musicals, parlaments i un sopar popular, vol ser un espai de retrobament, reconeixement i impuls del treball que la formació desenvolupa als 30 municipis de la comarca. La trobada comptarà també amb un reconeixement especial a Ferran Estruch per la seva trajectòria i el seu compromís amb el municipalisme.

Tret de sortida cap a les municipals de 2027

Esquerra és actualment la primera força política del Bages, i la trobada de Cardona serà també el tret de sortida dels republicans de cara a les eleccions municipals del maig del 2027. La formació té com a objectiu seguir sent la força política amb més regidories i alcaldies de la comarca.

Amb aquesta cita, ERC Bages vol continuar enfortint el projecte col·lectiu al servei dels pobles i ciutats de la comarca, amb una mirada local que posi en valor la feina feta des dels ajuntaments, les seccions locals i els diferents espais de participació. La formació subratlla la importància de continuar treballant de manera coordinada per aconseguir una comarca més cohesionada, justa i amb oportunitats per a tothom.

Reconeixement a Ferran Estruch

Un dels moments centrals de la trobada serà l'homenatge a l'exalcalde de Cardona Ferran Estruch, com a mostra d'agraïment per la seva trajectòria i pel compromís mantingut amb el municipalisme, la comarca i el país. ERC Bages ha expressat la voluntat que aquest reconeixement sigui un moment compartit amb les persones que han format part del seu recorregut polític i institucional.

Música, parlaments i sopar popular

La trobada del divendres combinarà diferents formats per fomentar la participació: hi haurà actuació musical, parlaments a càrrec de representants de la formació i un sopar popular obert als assistents.

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