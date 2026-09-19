ERC Sant Fruitós retreu que el gimnàs del Pla del Puig arribi amb dos anys de retard

ERC Sant Fruitós ha celebrat que els alumnes de l'Escola Pla del Puig disposin finalment del gimnàs i dels vestidors que necessitaven amb l'inici del nou curs escolar, però ha recordat que l'equipament arriba aproximadament dos anys més tard del calendari inicial previst. La formació defensa que va deixar el projecte adjudicat i contractat el febrer de 2023 i sosté que l'actual govern de Gent fent Poble va acabar mantenint la mateixa adjudicació i la mateixa empresa constructora després d'haver anunciat la rescissió del contracte.
Segons ERC, l'origen de la situació es remunta al 2017, quan el govern encapçalat per Joan Carles Batanés va acordar amb la Generalitat que l'Ajuntament assumiria la construcció del gimnàs escolar conjuntament amb un segon pavelló municipal. Aquest compromís va comportar que la nova Escola Pla del Puig s'aixequés sense gimnàs propi, una decisió que, recorden els republicans, ha obligat els alumnes a passar quatre cursos sense aquest equipament.
ERC defensa que va desencallar el projecte
La formació explica que quan va assumir responsabilitats de govern el 2020 es va trobar amb una escola sense gimnàs i amb un projecte que no es podia executar tal com estava plantejat. Segons exposa, la documentació tècnica presentava mancances que afectaven tant l'ús de l'equipament per a actes com les dimensions reglamentàries de la pista esportiva.
ERC assegura que durant el seu mandat es va redefinir el projecte i es va elaborar un nou plantejament que incloïa un pavelló doble amb gimnàs escolar, pista poliesportiva, graderia, vestidors i espais complementaris. El 2 d'agost de 2022 es va publicar la licitació conjunta de la redacció del projecte executiu i de les obres, i el 20 de febrer de 2023 el contracte es va adjudicar a Cots i Claret per un import de 3,93 milions d'euros, IVA inclòs.
Els republicans remarquen que quan van deixar el govern municipal, el juny de 2023, tant la redacció del projecte executiu com la construcció de l'equipament ja estaven adjudicades i contractades.
Crítiques a la gestió posterior del projecte
ERC recorda que el desembre de 2023 l'Ajuntament, ja sota el govern de Gent fent Poble, va anunciar públicament la seva intenció de rescindir el contracte d'execució de les obres i reformular el projecte per tornar-lo a licitar.
Tanmateix, la formació assegura que aquesta decisió no es va acabar materialitzant i que la documentació municipal posterior confirma que les obres han continuat vinculades al mateix contracte adjudicat el 2023 i a la mateixa empresa constructora. També destaca que s'ha optat per una execució per fases, prioritzant la construcció del gimnàs i dels vestidors escolars abans de completar la resta del pavelló.
Per aquest motiu, ERC considera que el govern actual "ha acabat continuant amb el contracte de 2023, la mateixa constructora i una execució per fases" després d'haver anunciat una reformulació del projecte.
El pavelló es completarà el 2027
El gimnàs i els vestidors han entrat en funcionament coincidint amb l'inici del curs escolar i s'han inaugurat oficialment aquest divendres. La resta del pavelló té prevista la seva finalització l'abril de 2027.
ERC valora positivament que els alumnes del Pla del Puig disposin finalment de l'equipament, però insisteix a recordar la trajectòria del projecte, que es remunta a gairebé una dècada enrere. La formació conclou que els projectes municipals han de tenir continuïtat independentment de qui governi, perquè "els equipaments són de Sant Fruitós" i el més important és que arribin a la ciutadania "amb rigor, responsabilitat i sense perdre temps pel camí".