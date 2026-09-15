La Generalitat aprova 1,5 milions d'euros per convertir les Faixes II de Moià en un gran equipament cultural

El Govern de la Generalitat ha aprovat una subvenció d'1,5 milions d'euros destinada al projecte de rehabilitació de les Faixes II de Moià, una antiga fàbrica tèxtil que es convertirà en un nou equipament cultural i educatiu per al municipi. L'actuació permetrà transformar l'edifici en un espai que acollirà un teatre-auditori amb capacitat per a més de 400 persones, aules per a l'Escola Municipal de Música i espais destinats a l'Escola Municipal de Dansa.
L'ajut aprovat pel Govern complementa els 2,8 milions d'euros que el projecte ja havia obtingut a través del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP Local), finançat amb fons europeus i gestionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Una antiga fàbrica reconvertida en centre cultural
La intervenció preveu la rehabilitació integral d'un complex industrial de prop de 3.750 metres quadrats construïts. L'objectiu és convertir-lo en una infraestructura cultural de referència que permeti ampliar i millorar l'oferta d'equipaments del municipi.
El projecte inclou la creació d'un teatre-auditori i de diversos espais destinats a la formació artística, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de les escoles municipals de música i dansa i facilitar la programació estable d'activitats culturals i arts escèniques.
Resposta a una mancança històrica
Segons destaca l'Ajuntament de Moià, la capital del Moianès és una de les poques capitals de comarca catalanes que no disposa d'un teatre amb les prestacions tècniques necessàries per desenvolupar una programació regular d'arts escèniques. Actualment, moltes activitats culturals es duen a terme en espais polivalents que no han estat concebuts específicament per a aquest ús.
La futura transformació de les Faixes II pretén cobrir aquesta mancança i dotar el municipi d'un equipament cultural estable, capaç d'acollir espectacles, activitats formatives i iniciatives vinculades a la vida cultural del Moianès.