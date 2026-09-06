Les Arts en Marxa s'estrena a Calders amb 240 espectadors

La 2a edició del projecte itinerant Les Arts en Marxa es va estrenar dissabte a Calders amb l'assistència d'uns 240 espectadors. La representació d'Òpera per tutti va donar el tret de sortida a una gira que aproparà les arts escèniques professionals a onze municipis de Catalunya de menys de 5.000 habitants i sense teatre fins al 25 d'octubre. La iniciativa, impulsada per Anexa i amb el patrocini oficial de bonÀrea, fa circular un camió-teatre amb un escenari desplegable i autosuficient, equipat amb els recursos de so, il·luminació i escenografia necessaris per representar espectacles professionals en places i espais públics. La segona parada de Les Arts en Marxa serà aquest diumenge a Campdevànol (Ripollès).
"Les Arts en Marxa és un projecte que contribueix a garantir els drets culturals arreu del país. Amplia les oportunitats d'accés a espectacles professionals en municipis petits i permet que la ciutadania gaudeixi de propostes de qualitat sense haver-se de desplaçar", ha apuntat el director general de Drets Culturals, Creació i Biblioteques del Departament de Cultura, Xavier Fina. La segona edició torna a presentar Òpera per tutti, l'espectacle que ja va protagonitzar la primera edició. Dirigida per Edu Pericas, la proposta combina humor i òpera clàssica per acostar aquest gènere a tota mena de públics d'una manera accessible, lúdica i desacomplexada, però sense renunciar a la qualitat artística.
Onze parades arreu de Catalunya
Després de l'estrena a Calders, Les Arts en Marxa continua el seu recorregut a Campdevànol. La gira passarà posteriorment per Bàscara, Aitona, Vinyols i els Arcs, Bagà, Riba-roja d'Ebre, Sant Llorenç d'Hortons, l'Esquirol i el Pont de Suert. Finalitzarà el 25 d'octubre a Copons (Anoia), després de gairebé dos mesos de recorregut per les quatre demarcacions catalanes. "El dret a gaudir de les arts escèniques no pot dependre del municipi on es viu. Les Arts en Marxa acosta el teatre professional a pobles sense equipament escènic estable i contribueix a garantir l'accés a la cultura arreu del territori", ha recalcat el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez.
"El projecte recupera l'esperit dels antics teatres ambulants amb una mirada contemporània i converteix l'espai públic en un lloc de trobada, cohesió i participació cultural", ha conclòs Gonzàlez.