La Ignasiana amplia la proposta amb una ruta de 200 quilòmetres des de Fraga

La Ignasiana escalfa motors per a una nova edició que permetrà recórrer els darrers quilòmetres del Camí Ignasià sobre dues rodes i descobrir-ne el paisatge, la gastronomia i el patrimoni. La prova incorpora enguany una nova modalitat de 200 quilòmetres des de Fraga fins a Manresa, dividida en dues etapes, i ja suma 160 persones inscrites entre les diferents propostes. Les inscripcions es mantindran obertes fins al dilluns 14 de setembre a través del web de Manresa Turisme.
El Castell de Verdú ha acollit aquest divendres al matí la presentació de la nova edició de la Ignasiana, amb la participació del regidor Joan Vila i de l'alcaldessa de Verdú, Georgina Procter. Entre les principals novetats destaca la incorporació de la nova Ignasiana Experience, que amplia les possibilitats de participació i ofereix recorreguts adaptats a diferents nivells.
Una nova experiència de Fraga a Manresa
La Ignasiana Experience proposa un recorregut de 200 quilòmetres dividit en dues etapes. La primera es disputarà el 18 de setembre entre Fraga i Verdú, mentre que la segona sortirà d'aquest municipi i arribarà a Manresa el dissabte 19 de setembre. Aquesta nova modalitat ja compta amb una trentena de persones inscrites.
El mateix dissabte 19 de setembre es podran fer les altres dues propostes de la cita. La Ignasiana Llarga unirà Verdú i Manresa, amb dues opcions de recorregut: una de 110 quilòmetres per camins i corriols i una altra de 106 quilòmetres per pista. Aquesta modalitat suma actualment una cinquantena d'inscrits.
La tercera proposta és la Ignasiana Curta, que recorrerà els 46 quilòmetres que separen Igualada de Manresa. Amb prop d'un centenar de participants inscrits fins ara, és la modalitat més multitudinària de l'edició.
Inscripcions obertes fins al 14 de setembre
La participació requereix inscripció prèvia. Cada inscripció inclou els avituallaments, l'assegurança, el track per carregar al dispositiu GPS, assistència mecànica i una samarreta commemorativa. També es pot contractar, de manera opcional, el transport fins al punt d'inici de la ruta.
La Ignasiana està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires, amb la col·laboració dels ajuntaments de Lleida, Palau d'Anglesola, Bellpuig, Verdú, Cervera, Montmaneu, Igualada, el Bruc i Sant Salvador de Guardiola. L'esdeveniment compta també amb el suport de la Diputació de Barcelona i diverses empreses col·laboradores.